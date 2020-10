Libanon si pripomenul prvé výročie vypuknutia protivládnych protestov

Bejrút 17. októbra (TASR) - Obyvatelia Libanonu si v sobotu pochodom ulicami hlavného mesta Bejrút pripomenuli prvé výročie vypuknutia mohutných protivládnych protestov, ktoré síce otriasli politickou elitou, ale zatiaľ nedosiahli svoj cieľ - zásadné reformy v krajine.



Ako informovala agentúra AFP, na Námestí mučeníkov v centre Bejrútu sa podvečer zhromaždili stovky ľudí, ktoré sa potom vydali na pochod k prístavu, kde sa neskôr uskutoční sviečkové zhromaždenie na pamiatku obetí ničivého výbuchu z augusta tohto roku, keď v jednom zo skladov explodoval obrovský náklad hnojiva na báze dusičnanu amónneho. O život vtedy prišlo viac ako 200 ľudí a priľahlá časť hlavného mesta bola tlakovou vlnou zrovnaná so zemou alebo veľmi vážne poškodená.



Výbuch v bejrútskom prístave a jeho pravdepodobné príčiny - napr. laxný prístup úradov - Libanončanov znova vyburcoval k tomu, aby po útlme protestov vyvolanom epidémiou koronavírusu SARS-CoV-2 vyšli do ulíc a domáhali sa odchodu skorumpovaných politických elít.



Od vlaňajšieho októbra padli v Libanone už dve vlády. Mnohí kritizovaní politici, bohatí podnikatelia či bývalí vojenskí velitelia, z ktorých mnohí bojovali v občianskej vojne v rokoch 1975-90, si v Libanone zachovávajú svoj veľký vplyv, a to aj napriek medzinárodnému a domácemu tlaku na zmenu.



Od pádu poslednej vlády po augustovom výbuch v bejrútskom prístave sa v Libanone stále nedarí zostaviť vládu, ktorá by uspokojila požiadavky ulice a medzinárodných darcov odmietajúcich nateraz uvoľniť finančné prostriedky - Libanon pritom túto finančnú pomoc veľmi potrebuje.



Libanonský prezident Michel Aún bude na budúci týždeň viesť konzultácie s hlavnými frakciami v libanonskom parlamente a až potom, tretíkrát za menej ako rok, vymenuje nového predsedu vlády.



V súvislosti s tým sa očakáva, že na politickú scénu sa vráti Saad Harírí, ktorý podal demisiu vlani v októbri, krátko po vypuknutí protivládnych protestov.



Podľa AFP je veľmi pravdepodobné, že protivládni aktivisti túto nomináciu odmietnu.



Aún v sobotu zopakoval svoju výzvu, aby lídri protivládnych protestov spolupracovali s vedením štátu. Aktivisti však tento apel opäť odmietli. Aún im pripomenul, že "reforma nie je možná mimo štátnych inštitúcií".



Protivládne protestné hnutie v Libanone si zachovalo svoju voľnú štruktúru i nadkonfesijný charakter, čo niektorí analytici považujú za prekážku pre dosiahnutie zmien v krajine.



"Nedostatok politických programov a vedenia komplikujú procesy a sťažujú dosiahnutie pokroku," uviedol Džamíl Muawád, ktorý vyučuje politické vedy na Americkej univerzite v Bejrúte.



Akademik a bývalý minister Tárik Mitri však uviedol, že úspech protestného hnutia "nemožno merať podľa toho, čo sa dosiahlo z hľadiska politických zmien, ani podľa jeho schopnosti generovať nové politické elity, ale skôr podľa nádejí, ktorých je nositeľom, uprostred všetkého bolestného, čo Libanon zažíva".