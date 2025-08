Libanon si pripomína piate výročie výbuchov v bejrútskom prístave

Bejrút 4. augusta (TASR) - Libanonský prezident Džúzíf Awn v pondelok - päť rokov po dvoch katastrofálnych explóziách v bejrútskom prístave - prisľúbil spravodlivosť pre obete a pozostalých, informovala agentúra AFP, píše TASR.



Výbuchy v bejrútskom prístave zo 4. augusta 2020 zdevastovali časť libanonského hlavného mesta, zabili viac ako 220 ľudí a zranenia pri nich utrpelo vyše 6500 osôb. Libanonské úrady uviedli, že výbuchy spôsobil požiar v sklade, kde boli roky bez náležitého dozoru a bezpečnostných opatrení uskladnené tony hnojiva s dusičnanom amónnym.



Pri príležitosti 5. výročia tragédie bol pondelok v Libanone vyhlásený za deň štátneho smútku. V prístave a na ďalších miestach v Bejrúte sa konali pietne zhromaždenia a pochody, ktorých účastníci - vrátane ministrov vlády - niesli fotografie obetí a ich mená sa premietali na veľkoplošných obrazovkách. Zhromaždení žiadali vyšetrenie príčin tragédie, potrestanie jej vinníkov a odškodnenie zranených a rodín pozostalých.



V predvečer výročia, v nedeľu, bola časť ulice, ktorá sa nachádza v blízkosti jedného zo vstupov do hlavného prístavu, na žiadosť príbuzných obetí premenovaná na Ulicu obetí 4. augusta.



Okrem toho sa v nedeľu v Národnej knižnici v Bejrúte z iniciatívy ministerstiev kultúry a sociálnych vecí konal okrúhly stôl, ktorého účastníci diskutovali o nutnosti vyvodiť dôsledky z tragédie spred piatich rokov, a to na justičnej, psychologickej, dedičskej a občianskej úrovni.



Ako informoval spravodajský web L'Orient-Le Jour, psychologička a terapeutka Zajna Zerbéová počas jednej z diskusií pripustila, že tragédia zo 4. augusta 2020 by mohla byť kumulatívnou traumou pre celý národ. Podľa nej je preto nutné vypracovanie celoštátneho plánu psychologickej podpory vrátane individuálnej a skupinovej terapie. Vyjadrila súčasne poľutovanie nad absenciou krízovej linky pre traumatizovaných ľudí.



Zerbéová sa zasadzuje aj za vytvorenie programu venovaného kolektívnej pamäti s cieľom riešiť medzigeneračnú traumu. „Kolektívna pamäť je nevyhnutná; umožňuje nám zahojiť rany, nájsť zmysel a obnoviť dôstojnosť, ktorú nám štát odopieral,“ doplnila.



V súvislosti s požiarom a výbuchmi v bejrútskom prístave doteraz nebol nikto odsúdený. Awn však v pondelok ubezpečoval, že libanonský štát „je odhodlaný odhaliť celú pravdu bez ohľadu na prekážky alebo vysoké pozície“. „Zákon platí pre všetkých bez výnimky,“ zdôraznil Awn vo svojom vyhlásení.



„Spravodlivosť a zodpovednosť prichádzajú,“ vyhlásil Awn aj v súvislosti s tým, že sudca Tárik Bitár tento rok obnovil vyšetrovanie výbuchov v bejrútskom prístave.



K obnoveniu vyšetrovania mohlo dôjsť aj vďaka tomu, že po nedávnej vojne medzi Izraelom a libanonským proiránskym hnutím Hizballáh sa v Libanone zmenila rovnováha síl a zoslabol vplyv tejto militantnej formácie podporovanej Iránom, ktorá viedla kampaň za Bitárovo odvolanie.



Organizácie Human Rights Watch a Amnesty International v pondelok vo svojom spoločnom vyhlásení uviedli, že „napriek obnoveniu vyšetrovania je cesta k spravodlivosti stále posiata politickými a právnymi výzvami“. Vyzvali úrady, aby zabezpečili komplexné a nerušené vyšetrovanie, ktoré stanoví „fakty a okolnosti súvisiace s výbuchom“ a povedie k vyvodeniu zodpovednosti na štátnej i medzinárodnej úrovni.



Osobitná koordinátorka OSN pre Libanon Jeanine Hennis-Plasschaertová v pondelok vyzvala úrady, aby „prijali všetky potrebné opatrenia na urýchlenie pokroku v súdnych konaniach súvisiacich s výbuchom“. Vyhlásenia v tomto duchu zverejnili aj veľvyslanectvá USA, Veľkej Británie a Francúzska v Libanone. Európska únia v nedeľu privítala nedávne kroky, „ktoré umožnili pokrok vo vyšetrovaní“, a poznamenala, že „ukončenie obdobia beztrestnosti je pre zotavenie Libanonu nevyhnutné“.