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Libanon si pripomína šieste výročie výbuchu v bejrútskom prístave
Výbuch 4. augusta 2020 zdevastoval časť hlavného mesta Libanonu, zabil 220 ľudí a zranenia utrpelo vyše 6500 osôb.
Autor TASR
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Bejrút 4. augusta (TASR) - Rodiny obetí výbuchu v bejrútskom prístave sa v utorok pri príležitosti šiesteho výročia tragédie zišli v prístave a žiadali od kompetentných odpovede a vyvodenie zodpovednosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Výbuch 4. augusta 2020 zdevastoval časť hlavného mesta Libanonu, zabil 220 ľudí a zranenia utrpelo vyše 6500 osôb. Podľa úradov výbuch spôsobil požiar v sklade, kde boli roky bez náležitého dozoru a bezpečnostných opatrení uskladnené tony hnojiva s dusičnanom amónnym.
„Až doteraz nemáme spravodlivosť. Nie je vyvodená žiadna zodpovednosť a nik nebol zadržaný,“ povedala účastníčka zhromaždenia, ktorá prišla o syna. „Čakáme na obžalobu, aby sme sa dozvedeli, ako naše deti zahynuli, kto priviezol dusičnan, kto ho uskladnil, kto spôsobil výbuch... Chceme, aby za to niesli zodpovednosť,“ uviedla s tým, že žiadajú úplnú obžalobu bez toho, aby bol ktokoľvek chránený pred zodpovednosťou.
V marci zdroj agentúry AFP z libanonského súdnictva prezradil, že poverený sudca Tárik Bítár ukončil vyšetrovanie. Týka sa približne 70 obvinených politikov, predstaviteľov bezpečnostných a vojenských zložiek a štátnych úradníkov. Prípad si mala preštudovať a pripomienkovať prokuratúra a odoslať ho späť Bítárovi, ktorý by mal následne podať obžalobu.
Minister spravodlivosti Ádil Násar v utorok na spomienkovej udalosti povedal, že prokurátor pripravuje svoju odpoveď. „Očakávame, že v priebehu 60 - 90 dní vráti prípad späť vyšetrujúcemu sudcovi, ktorý následne vydá obžalobu,“ uviedol s tým, že tento krok by pripravil cestu pre začiatok súdneho procesu.
Libanonský prezident Džúzíf Awn v pondelok povedal, že vydanie obžaloby je „nevyhnutnosťou, ktorú už nie je možné ďalej odkladať“.
Premiér Nawáf Salám prisľúbil, že žiadny predstaviteľ, bez ohľadu na jeho postavenie, nebude maž žiadne krytie.
Dusičnan amónny sa bežne používa v poľnohospodárstve ako hnojivo, ale slúži aj na výrobu výbušnín. Jeho náklad bol formálne určený pre Mozambik a loď Rhosus plaviaca sa pod moldavskou vlajkou ho prevážala z Gruzínska. V novembri 2013 vplávala do Bejrútu oficiálne pre technické problémy. Podľa vyšetrovania mal ruský podnikateľ Igor Grečuškin ako majiteľ lode finančné problémy a údajne tam chcel naložiť ďalší náklad.
Kontrola odhalila technické nedostatky lode a pre spor o nezaplatené poplatky úrady loď a náklad zadržali, majiteľ ju následne prakticky opustil. V októbri 2014 presunuli dusičnan amónny do prístavného hangáru č. 12 a tam zostal šesť rokov až do katastrofálneho výbuchu 4. augusta 2020. V roku 2018 sa opustená loď Rhosus v prístave potopila.
Výbuch 4. augusta 2020 zdevastoval časť hlavného mesta Libanonu, zabil 220 ľudí a zranenia utrpelo vyše 6500 osôb. Podľa úradov výbuch spôsobil požiar v sklade, kde boli roky bez náležitého dozoru a bezpečnostných opatrení uskladnené tony hnojiva s dusičnanom amónnym.
„Až doteraz nemáme spravodlivosť. Nie je vyvodená žiadna zodpovednosť a nik nebol zadržaný,“ povedala účastníčka zhromaždenia, ktorá prišla o syna. „Čakáme na obžalobu, aby sme sa dozvedeli, ako naše deti zahynuli, kto priviezol dusičnan, kto ho uskladnil, kto spôsobil výbuch... Chceme, aby za to niesli zodpovednosť,“ uviedla s tým, že žiadajú úplnú obžalobu bez toho, aby bol ktokoľvek chránený pred zodpovednosťou.
V marci zdroj agentúry AFP z libanonského súdnictva prezradil, že poverený sudca Tárik Bítár ukončil vyšetrovanie. Týka sa približne 70 obvinených politikov, predstaviteľov bezpečnostných a vojenských zložiek a štátnych úradníkov. Prípad si mala preštudovať a pripomienkovať prokuratúra a odoslať ho späť Bítárovi, ktorý by mal následne podať obžalobu.
Minister spravodlivosti Ádil Násar v utorok na spomienkovej udalosti povedal, že prokurátor pripravuje svoju odpoveď. „Očakávame, že v priebehu 60 - 90 dní vráti prípad späť vyšetrujúcemu sudcovi, ktorý následne vydá obžalobu,“ uviedol s tým, že tento krok by pripravil cestu pre začiatok súdneho procesu.
Libanonský prezident Džúzíf Awn v pondelok povedal, že vydanie obžaloby je „nevyhnutnosťou, ktorú už nie je možné ďalej odkladať“.
Premiér Nawáf Salám prisľúbil, že žiadny predstaviteľ, bez ohľadu na jeho postavenie, nebude maž žiadne krytie.
Dusičnan amónny sa bežne používa v poľnohospodárstve ako hnojivo, ale slúži aj na výrobu výbušnín. Jeho náklad bol formálne určený pre Mozambik a loď Rhosus plaviaca sa pod moldavskou vlajkou ho prevážala z Gruzínska. V novembri 2013 vplávala do Bejrútu oficiálne pre technické problémy. Podľa vyšetrovania mal ruský podnikateľ Igor Grečuškin ako majiteľ lode finančné problémy a údajne tam chcel naložiť ďalší náklad.
Kontrola odhalila technické nedostatky lode a pre spor o nezaplatené poplatky úrady loď a náklad zadržali, majiteľ ju následne prakticky opustil. V októbri 2014 presunuli dusičnan amónny do prístavného hangáru č. 12 a tam zostal šesť rokov až do katastrofálneho výbuchu 4. augusta 2020. V roku 2018 sa opustená loď Rhosus v prístave potopila.