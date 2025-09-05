< sekcia Zahraničie
Libanon: Šiitskí ministri odišli z rokovania o odzbrojení Hizballáhu
Odzbrojenie Hizballáhu je súčasťou implementácie prímeria sprostredkovaného USA, ktoré vlani v novembri ukončilo viac ako rok trvajúce boje medzi hnutím a Izraelom.
Autor TASR
Bejrút 5. septembra (TASR) - Libanonská vláda v piatok rokovala o pláne libanonskej armády na odzbrojenie militantného hnutia Hizballáh a sústredenie zbraní výlučne do rúk štátu. Hizballáh tento krok odmieta a tvrdí, že prospeje len Izraelu a Spojeným štátom. Informovala o tom agentúra AFP.
Rokovanie vlády malo dramatický úvod, pretože po príchode náčelníka generálneho štábu generála Rudolfa Hajkala opustili rokovaciu sálu aj vládnu budovu ministri z politického bloku Hizballáhu a spojeneckej šiitskej strany Amal. Pridal sa k nim aj nezávislý šiitský minister Fadí Maki, ktorý má však blízko k Hizballáhu i Amalu.
Piatkové rokovanie sa uskutočnilo v čase zintenzívnených izraelských náletov na južný Libanon, pri ktorých za uplynulé dva dni zahynulo najmenej päť ľudí, uviedlo ministerstvo zdravotníctva a štátna tlačová agentúra NNA.
Podľa Davida Wooda z nezávislej organizácie International Crisis Group Izrael týmto vysiela signál, že akceptovať bude len konkrétne kroky k odzbrojeniu, nie sľuby či vyhlásenia. V prípade schválenia plánu by Hizballáh mohol vyvinúť tlak na šiitských ministrov, aby podali demisiu, alebo sa pokúsiť o zorganizovanie masových protestov, informovala agentúra AP.
Predseda parlamentu a šéf hnutia Amal Nabí Barrí v snahe zmierniť napätie vyzval na „pokojný a konsenzuálny dialóg“. Premiér Nawáf Salám však koncom augusta rozhodne vyhlásil, že cesta k monopolizácii zbraní v rukách štátu a rozhodovania o vojne a mieri „sa začala a niet cesty späť“.
Hizballáh, ktorý po občianskej vojne v rokoch 1975–1990 ako jediná libanonská frakcia neodovzdal svoje zbrane, bol pred posledným konfliktom s Izraelom najsilnejšou politickou silou v krajine. Jeho postavenie však oslabil priebeh vojny s Izraelom aj pád jeho spojenca v Sýrii – prezidenta Bašára Asada.
Líder Hizballáhu Naím Kásim obvinil libanonskú vládu, že snahou o odzbrojenie hnutia Hizballáh „vydáva Libanon Izraelu napospas“. Dodal, že Hizballáh spolu s hnutím Amal odložili pôvodne plánované protesty, aby dali priestor rokovaniam, no ak bude plán na odzbrojenie presadený, „Hizballáh sa mu postaví“.
