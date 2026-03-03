< sekcia Zahraničie
Libanon sťahuje časť svojich vojakov z pozícií pri hranici s Izraelom
Boje medzi Hizballáhom a Izraelom sa obnovili v noci na pondelok pretože hnutie v reakcii na americko-izraelskú vojenskú operáciu v Iráne zaútočilo na územie Izraela.
Autor TASR
Bejrút 3. marca (TASR) - Libanonská armáda začala sťahovať časť svojich vojakov z pozícií pri hranici s Izraelom a prevelila ich na iné stanovištia. Krátko predtým Izrael vyhlásil, že jeho vojaci postúpili hlbšie do južného Libanonu s cieľom brániť odtiaľ severoizraelské obce pred útokmi militantného hnutia Hizballáh. Evakuáciu časti svojho personálu v južnom Libanone, ktorého prítomnosť nie je nevyhnutná, oznámili aj Dočasné mierové sily OSN v Libanone (UNIFIL) TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Podľa zdroja AFP z libanonských ozbrojených síl ide o reakciu na „izraelskú eskaláciu“. Podľa armády ide o skupiny ôsmich až deviatich vojakov na jednotlivých pozíciách. Rozhodnutie o ich presune na základne padlo vzhľadom na bezpečnostnú situáciu.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok ráno uviedol, že s cieľom zabrániť priamemu ostreľovaniu izraelských obcí povolil armáde postúpiť a obsadiť ďalšie strategické územia v Libanone.
Podplukovník izraelskej armády Nadav Šošani doplnil, že nasadenie vojakov na nové pozície je doplnením piatich izraelských posádok na už okupovaných územiach. Izrael ich kontroluje od prímeria, ktoré s Hizballáhom uzavrel po invázii do južného Libanonu v novembri 2024.
Izrael zároveň v utorok ráno podnikol nové útoky na ciele Hizballáhu. Podľa AP zasiahol budovu v južnej časti Bejrútu, v ktorej sídli televízna a rozhlasová stanica šiitskeho ozbrojeného hnutia. Z miesta hlásia rozsiahle škody.
Boje medzi Hizballáhom a Izraelom sa obnovili v noci na pondelok pretože hnutie v reakcii na americko-izraelskú vojenskú operáciu v Iráne zaútočilo na územie Izraela. Libanonská vláda v reakcii zakázala vojenské aktivity Hizballáhu.
