< sekcia Zahraničie
Libanon tvrdí, že Izrael útočil na jeho území, zomreli traja ľudia
Izrael vo svojich útokoch na libanonskom území pokračuje napriek takmer rok trvajúcemu prímeriu, pričom tvrdí, že jeho terčmi sú pozície Hizballáhu.
Autor TASR
Bejrút 27. októbra (TASR) – Útoky, ktoré izraelská armáda podnikla v nedeľu na juhu a východe Libanonu, si vyžiadali tri obete na životoch, informovalo v noci na pondelok libanonské ministerstvo zdravotníctva. Izrael tvrdí, že pri útokoch zasiahol dvoch členov šiitského militantného hnutia Hizballáh podporovaného Iránom. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Izrael vo svojich útokoch na libanonskom území pokračuje napriek takmer rok trvajúcemu prímeriu, pričom tvrdí, že jeho terčmi sú pozície Hizballáhu.
Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že pri útoku vo východnom Libanone zabila Alího Husajna Musávího, ktorého označila za „obchodníka so zbraňami a pašeráka konajúceho v mene Hizballáhu“.
Podľa izraelskej armády bol predstaviteľ Hizballáhu zabitý aj pri inom útoku na juhu Libanonu.
Organizácia Spojených národov v nedeľu uviedla, že izraelský dron zhodil granát v blízkosti jej mierových síl (UNIFIL) v meste Kfar Kila na juhu Libanonu a že izraelský tank vystrelil smerom k hliadke UNIFIL.
„Tieto kroky izraelskej armády porušujú suverenitu Libanonu a predstavujú ignorovanie bezpečnosti mierových síl,“ uviedlo vo vyhlásení velenie UNIFIL.
Minulý týždeň osobitná spravodajkyňa OSN pre AFP uviedla, že izraelské útoky na zjavne civilné vozidlá v Libanone môžu predstavovať vojnové zločiny, aj keď Izrael tvrdí, že cieľom týchto útokov boli príslušníci Hizballáhu.
Posledná vojna medzi Izraelom a Hizballáhom si v Libanone vyžiadala viac než 4000 obetí vrátane stoviek civilistov a spôsobila škody za asi 11 miliárd dolárov. V Izraeli počas vojny zahynulo 127 ľudí vrátane 80 vojakov.
Tento vojnový konflikt sa začal 8. októbra 2023 po cezhraničných raketových útokoch Hizballáhu na Izrael a súčasne deň po vpáde palestínskych kománd vedených hnutím Hamas do južného Izraela, ktorý vyvolal vojnu v palestínskom Pásme Gazy.
Konflikt sa v novembri 2024 skončil uzavretím prímeria. V jeho rámci sa izraelské jednotky mali stiahnuť z južného Libanonu, zatiaľ čo Hizballáh sa mal presunúť severne od rieky Litání a demontovať všetku vojenskú infraštruktúru na juhu krajiny. Podľa dohody môžu byť na juhu Libanonu nasadené iba libanonská armáda a jednotky UNIFIL.
Pod tlakom Spojených štátov a zo strachu pred ďalšou eskaláciou izraelských útokov libanonská vláda začala kroky smerujúce k odzbrojeniu Hizballáhu, čo toto hnutie a jeho spojenci odmietajú.
Napriek podmienkam prímeria má Izrael stále rozmiestnené jednotky na piatich hraničných bodoch, ktoré považuje za strategické.
Izrael vo svojich útokoch na libanonskom území pokračuje napriek takmer rok trvajúcemu prímeriu, pričom tvrdí, že jeho terčmi sú pozície Hizballáhu.
Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že pri útoku vo východnom Libanone zabila Alího Husajna Musávího, ktorého označila za „obchodníka so zbraňami a pašeráka konajúceho v mene Hizballáhu“.
Podľa izraelskej armády bol predstaviteľ Hizballáhu zabitý aj pri inom útoku na juhu Libanonu.
Organizácia Spojených národov v nedeľu uviedla, že izraelský dron zhodil granát v blízkosti jej mierových síl (UNIFIL) v meste Kfar Kila na juhu Libanonu a že izraelský tank vystrelil smerom k hliadke UNIFIL.
„Tieto kroky izraelskej armády porušujú suverenitu Libanonu a predstavujú ignorovanie bezpečnosti mierových síl,“ uviedlo vo vyhlásení velenie UNIFIL.
Minulý týždeň osobitná spravodajkyňa OSN pre AFP uviedla, že izraelské útoky na zjavne civilné vozidlá v Libanone môžu predstavovať vojnové zločiny, aj keď Izrael tvrdí, že cieľom týchto útokov boli príslušníci Hizballáhu.
Posledná vojna medzi Izraelom a Hizballáhom si v Libanone vyžiadala viac než 4000 obetí vrátane stoviek civilistov a spôsobila škody za asi 11 miliárd dolárov. V Izraeli počas vojny zahynulo 127 ľudí vrátane 80 vojakov.
Tento vojnový konflikt sa začal 8. októbra 2023 po cezhraničných raketových útokoch Hizballáhu na Izrael a súčasne deň po vpáde palestínskych kománd vedených hnutím Hamas do južného Izraela, ktorý vyvolal vojnu v palestínskom Pásme Gazy.
Konflikt sa v novembri 2024 skončil uzavretím prímeria. V jeho rámci sa izraelské jednotky mali stiahnuť z južného Libanonu, zatiaľ čo Hizballáh sa mal presunúť severne od rieky Litání a demontovať všetku vojenskú infraštruktúru na juhu krajiny. Podľa dohody môžu byť na juhu Libanonu nasadené iba libanonská armáda a jednotky UNIFIL.
Pod tlakom Spojených štátov a zo strachu pred ďalšou eskaláciou izraelských útokov libanonská vláda začala kroky smerujúce k odzbrojeniu Hizballáhu, čo toto hnutie a jeho spojenci odmietajú.
Napriek podmienkam prímeria má Izrael stále rozmiestnené jednotky na piatich hraničných bodoch, ktoré považuje za strategické.