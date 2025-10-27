Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. október 2025Meniny má Sabína
Libanon tvrdí, že Izrael útočil na jeho území, zomreli traja ľudia

Izraelský dron nad Libanonom. Foto: TASR/AP

Izrael vo svojich útokoch na libanonskom území pokračuje napriek takmer rok trvajúcemu prímeriu, pričom tvrdí, že jeho terčmi sú pozície Hizballáhu.

Autor TASR
Bejrút 27. októbra (TASR) – Útoky, ktoré izraelská armáda podnikla v nedeľu na juhu a východe Libanonu, si vyžiadali tri obete na životoch, informovalo v noci na pondelok libanonské ministerstvo zdravotníctva. Izrael tvrdí, že pri útokoch zasiahol dvoch členov šiitského militantného hnutia Hizballáh podporovaného Iránom. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že pri útoku vo východnom Libanone zabila Alího Husajna Musávího, ktorého označila za „obchodníka so zbraňami a pašeráka konajúceho v mene Hizballáhu“.

Podľa izraelskej armády bol predstaviteľ Hizballáhu zabitý aj pri inom útoku na juhu Libanonu.

Organizácia Spojených národov v nedeľu uviedla, že izraelský dron zhodil granát v blízkosti jej mierových síl (UNIFIL) v meste Kfar Kila na juhu Libanonu a že izraelský tank vystrelil smerom k hliadke UNIFIL.

„Tieto kroky izraelskej armády porušujú suverenitu Libanonu a predstavujú ignorovanie bezpečnosti mierových síl,“ uviedlo vo vyhlásení velenie UNIFIL.

Minulý týždeň osobitná spravodajkyňa OSN pre AFP uviedla, že izraelské útoky na zjavne civilné vozidlá v Libanone môžu predstavovať vojnové zločiny, aj keď Izrael tvrdí, že cieľom týchto útokov boli príslušníci Hizballáhu.

Posledná vojna medzi Izraelom a Hizballáhom si v Libanone vyžiadala viac než 4000 obetí vrátane stoviek civilistov a spôsobila škody za asi 11 miliárd dolárov. V Izraeli počas vojny zahynulo 127 ľudí vrátane 80 vojakov.

Tento vojnový konflikt sa začal 8. októbra 2023 po cezhraničných raketových útokoch Hizballáhu na Izrael a súčasne deň po vpáde palestínskych kománd vedených hnutím Hamas do južného Izraela, ktorý vyvolal vojnu v palestínskom Pásme Gazy.

Konflikt sa v novembri 2024 skončil uzavretím prímeria. V jeho rámci sa izraelské jednotky mali stiahnuť z južného Libanonu, zatiaľ čo Hizballáh sa mal presunúť severne od rieky Litání a demontovať všetku vojenskú infraštruktúru na juhu krajiny. Podľa dohody môžu byť na juhu Libanonu nasadené iba libanonská armáda a jednotky UNIFIL.

Pod tlakom Spojených štátov a zo strachu pred ďalšou eskaláciou izraelských útokov libanonská vláda začala kroky smerujúce k odzbrojeniu Hizballáhu, čo toto hnutie a jeho spojenci odmietajú.

Napriek podmienkam prímeria má Izrael stále rozmiestnené jednotky na piatich hraničných bodoch, ktoré považuje za strategické.
