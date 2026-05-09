Sobota 9. máj 2026Meniny má Roland
Libanon tvrdí, že izraelský útok zabil osem ľudí vrátane dievčaťa

Záchranári prehľadávajú trosky zničenej budovy v štvrti Dáhíja, na južnom predmestí Bejrútu vo štvrtok 7. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bejrút 9. mája (TASR) - Libanonské úrady v sobotu hlásili osem obetí pri izraelských náletoch v južnom Libanone, pričom ďalšie boli zamerané na diaľnicu južne od Bejrútu, ďaleko od centra prebiehajúcich bojov. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že izraelský útok na mesto Saksakíja na juhu krajiny zabil najmenej sedem ľudí vrátane dievčaťa a vyžiadala si 15 zranených vrátane troch detí“.

K novým útokom došlo napriek trojtýždňovému prímeriu medzi Izraelom a Hizballáhom podporovaným Iránom, ktoré však iba minimálne zastavilo každodenné prestrelky najmä v južnom Libanone.

Hizballáh v sobotu uviedol, že v reakcii na pokračujúce útoky zacielil na vojakov v severnom Izraeli dronom. Izraelská armáda uviedla, že na izraelské územie bolo vypustených „niekoľko“ výbušných dronov, pričom pri jednom z útokov bol jeden záložník armády ťažko zranený a dvaja ďalší zranení stredne.
