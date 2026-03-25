Libanon tvrdí, že za utorkové výbuchy môže iránska raketa
Podľa utorkového vyhlásenia izraelskej armády došlo k incidentu s iránskou raketou nad Libanonom počas vlny útokov smerujúcich na Izrael.
Autor TASR
Bejrút 25. marca (TASR) - Libanonská armáda v stredu vyhlásila, že výbuchy, ku ktorým došlo v utorok severne od Bejrútu, zapríčinila buď technická porucha iránskej balistickej rakety smerujúcej mimo územia Libanonu, alebo jej zachytenie vo vzduchu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Išlo o riadenú balistickú raketu iránskej výroby typu Kadr-110,“ uviedla armáda o strele, ktorá spôsobila výbuchy v oblastiach severne od Bejrútu - miestach, ktoré boli doteraz ušetrené vojnového konfliktu.
Libanonská armáda spresnila, že raketa „vybuchla vo veľkej výške, čo naznačuje, že jej cieľ ležal mimo libanonského územia. Pokiaľ ide o príčinu explózie, podľa armády išlo buď o technickú poruchu, alebo o jej zachytenie“ protivzdušným systémom. Dodala, že na území Libanonu sa nenachádzajú žiadne „odpaľovacie rampy“ pre strely protivzdušnej obrany, ktoré by ju boli schopné zostreliť.
Libanonský vojenský zdroj pre agentúru AFP predtým v utorok uviedol, že raketa smerovala na Cyprus a bola zachytená vojnovou loďou v Stredozemnom mori.
Britskú vojenskú základňu Akrotiri na Cypre zasiahol začiatkom marca dron v rámci odvetných útokov Teheránu po americko-izraelských úderoch.
