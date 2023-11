Libanon tvrdí, že zhabal 800 kilogramov drog určených pre Kuvajt

Bejrút 13. novembra (TASR) - V Libanone zhabali viac ako pol tony drog určených pre Kuvajt. Podľa agentúry AFP to v nedeľu oznámili libanonské úrady, ktoré sa snažia bojovať proti pašovaniu narkotík, najmä do krajín Perzského zálivu.



Kancelária ministra vnútra spresnila, že zadržali okolo 800 kilogramov drog smerujúcich do Kuvajtu cez Holandsko. Drogy boli "odborne" ukryté v drevených figúrkach v nepriestrelnom boxe, uvádza sa vo vyhlásení bez špecifikácie druhu zhabaných narkotík. Osobu podozrivú zo zapojenia do tejto operácie zadržali.



Zásah je súčasťou "pokračujúcej intenzívnej bezpečnostnej spolupráce medzi kuvajtským a libanonským ministerstvom vnútra", uvádza sa vo vyhlásení.



Libanonské úrady zintenzívnili úsilie v boji proti výrobe a obchodovaniu s drogou captagon po reakcii konzervatívnych krajín Perzského zálivu, ktoré Bejrút kritizovali za nedostatočnú spoluprácu v boji proti drogám.



Captagon (fenetylín) je stimulujúcou drogou amfetamínového typu, ktorá sa vyrába prevažne v Libanone a Sýrii. Veľká časť jej produkcie smeruje k odberateľom v krajinách Blízkeho východu.