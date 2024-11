Libanon vraj skúma návrh na prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom

Bejrút 15. novembra (TASR) - Libanonská vláda skúma návrh na prímerie vo vojne medzi Hizballáhom a Izraelom, ktorý predložili Spojené štáty, oznámili v piatok predstavitelia Libanonu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Libanonský predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, povedal, že americká veľvyslankyňa Lisa Johnsonová vo štvrtok rokovala o návrhu prímeria s libanonským premiérom Nadžíbom Míkátím a predsedom parlamentu Nabíhom Barrím, spojencom Hizballáhu, ktorý sa v mene militantnej skupiny podieľa na sprostredkovaní prímeria.



Návrh obsahuje 13 bodov na celkovo piatich stranách, uviedol predstaviteľ. Dodal, že v prípade dosiahnutia dohody USA a Francúzsko vydajú spoločné vyhlásenie, po ktorom bude nasledovať 60-dňové prímerie. Počas tohto prímeria Libanon presunie svoje vojenské jednotky do južnej pohraničnej oblasti v blízkosti Izraela. Barrí údajne požiadal o trojdňovú lehotu na preštudovanie návrhu. Izrael dosiaľ na návrh nereagoval.



Izraelský minister obrany Jisrael Kac však v stredu vyhlásil, že Izrael nepristúpi na žiadnu dohodu o prímerí, ktorá nebude zahŕňať dosiahnutie cieľov Izraela vrátane odzbrojenia Hizballáhu, jeho vytlačenia za rieku Lítání a vytvorenia podmienok pre bezpečný návrat obyvateľov severného Izraela do svojich domovov.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí odmietol prebiehajúce rokovania komentovať.



Ďalší nemenovaný libanonský predstaviteľ povedal, že predložený návrh je výsledkom októbrového stretnutia Barrího s americkým vyslancom Amosom Hochsteinom a je založený na vykonávaní rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701, ktorá ukončila posledný konflikt medzi oboma stranami v roku 2006. Na základe tejto rezolúcie by sa taktiež museli izraelské jednotky stiahnuť z Libanonu.