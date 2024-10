Libanon: Útok Izraela odrezal cestu, ktorou utekali ľudia do Sýrie

Bejrút 4. októbra (TASR) - V dôsledku izraelského útoku v blízkosti hraničného priechodu Masná medzi Libanonom a Sýriou bola v piatok ráno prerušená cesta, po ktorej v posledných dňoch státisíce ľudí odchádzali z krajiny. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Libanonský minister dopravy Alí Hamíja uviedol, že pri útoku bolo zasiahnuté územie Libanonu blízko tohto hraničného priechodu. Silný výbuch vytvoril kráter široký štyri metre.



Hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai vo štvrtok obvinil libanonské militantné hnutie Hizballáh, že cez hraničný priechod Masná prepravuje do Libanonu vojenské vybavenie.



"Izraelská armáda nedovolí pašovanie týchto zbraní a nebude váhať konať, ak bude nútená tak, ako to počas tejto vojny už urobila," uviedol Adrai.



Podľa údajov libanonskej vlády prešlo cez hraničný priechod Masná za posledných desať dní do Sýrie vyše 300.000 ľudí pred izraelským bombardovaním. Väčšinou išlo o Sýrčanov.



Eskalujúce boje medzi Hizballáhom a Izraelom zvyšujú obavy, že do konfliktu na Blízkom východe, ktorý zúri na niekoľkých frontoch, mohli byť vtiahnuté aj Spojené štáty a Irán.