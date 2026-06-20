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Libanon: Útoky Izraela na juh krajiny si vyžiadali najmenej 16 životov
Libanonské štátne médiá informovali, že sobotňajší izraelský nálet na obec neďaleko juholibanonského mesta Sidon si vyžiadal najmenej sedem obetí.
Autor TASR
Jeruzalem/Bejrút 20. júna (TASR) - Libanonská civilná ochrana v sobotu oznámila, že prebiehajúce izraelské útoky na okres Nabatíja na juhu krajiny si v sobotu vyžiadali už 16 obetí na životoch. K ostreľovaniu dochádza len deň po oznámení najnovšieho prímeria medzi Izraelom a proiránskym militantným hnutím Hizballáh, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Príslušníci libanonskej civilnej ochrany previezli do nemocníc „16 mŕtvych a 12 zranených“. Podľa oficiálneho vyhlásenia zasahujú miestne záchranné zložky v okrese Nabatíja už od skorých ranných hodín v reakcii na „pretrvávajúce útoky cieliace na túto oblasť“. Libanonská armáda medzičasom uviedla, že pri bojoch na juhu krajiny prišiel o život aj jeden libanonský vojak.
Libanonské štátne médiá informovali, že sobotňajší izraelský nálet na obec neďaleko juholibanonského mesta Sidon si vyžiadal najmenej sedem obetí. Útok na obec Kanárít podľa nich zabil „sedem ľudí a ďalších 13 zranil, pričom ide o predbežnú bilanciu,“ uviedla štátna tlačová agentúra NNA
Izraelská armáda medzitým potvrdila, že v sobotu útočí na ciele Hizballáhu v južnom Libanone. Ide podľa nej o reakciu na nočnú raketovú paľbu z pozícií tejto proiránskej skupiny, ktorá sa odohrala napriek deň predtým oznámenému prímeriu.
„Teroristická organizácia Hizballáh vypálila počas noci viac než 50 projektilov na izraelské sily v južnom Libanone. V nadväznosti na tieto útoky zasiahli sily IDF teroristické ciele Hizballáhu v južnom Libanone,“ uviedol podľa AFP nemenovaný predstaviteľ izraelskej armády.
Poslanec libanonského parlamentu za Hizballáh Hasan Fadlalláh medzitým v sobotu vyhlásil, že jeho hnutie má právo reagovať na izraelské útoky. Izrael totiž pokračuje v úderoch na Libanon napriek novému prímeriu, ktoré bolo oznámené v piatok. „Hovorí sa o prímerí. Pre nás je kľúčové, aby nepriateľ plne a komplexne rešpektoval pokoj zbraní, nepokúšal sa útočiť na našu krajinu a dediny, ani sa nesnažil obsadiť žiadne nové pozície,“ uviedol Fadlalláh vo vyhlásení. Zároveň dodal, že „odpor má plné právo postaviť sa tomuto nepriateľovi, keď na nás útočí, keďže on je agresorom a okupantom,“ dodal podľa AFP.
Príslušníci libanonskej civilnej ochrany previezli do nemocníc „16 mŕtvych a 12 zranených“. Podľa oficiálneho vyhlásenia zasahujú miestne záchranné zložky v okrese Nabatíja už od skorých ranných hodín v reakcii na „pretrvávajúce útoky cieliace na túto oblasť“. Libanonská armáda medzičasom uviedla, že pri bojoch na juhu krajiny prišiel o život aj jeden libanonský vojak.
Libanonské štátne médiá informovali, že sobotňajší izraelský nálet na obec neďaleko juholibanonského mesta Sidon si vyžiadal najmenej sedem obetí. Útok na obec Kanárít podľa nich zabil „sedem ľudí a ďalších 13 zranil, pričom ide o predbežnú bilanciu,“ uviedla štátna tlačová agentúra NNA
Izraelská armáda medzitým potvrdila, že v sobotu útočí na ciele Hizballáhu v južnom Libanone. Ide podľa nej o reakciu na nočnú raketovú paľbu z pozícií tejto proiránskej skupiny, ktorá sa odohrala napriek deň predtým oznámenému prímeriu.
„Teroristická organizácia Hizballáh vypálila počas noci viac než 50 projektilov na izraelské sily v južnom Libanone. V nadväznosti na tieto útoky zasiahli sily IDF teroristické ciele Hizballáhu v južnom Libanone,“ uviedol podľa AFP nemenovaný predstaviteľ izraelskej armády.
Poslanec libanonského parlamentu za Hizballáh Hasan Fadlalláh medzitým v sobotu vyhlásil, že jeho hnutie má právo reagovať na izraelské útoky. Izrael totiž pokračuje v úderoch na Libanon napriek novému prímeriu, ktoré bolo oznámené v piatok. „Hovorí sa o prímerí. Pre nás je kľúčové, aby nepriateľ plne a komplexne rešpektoval pokoj zbraní, nepokúšal sa útočiť na našu krajinu a dediny, ani sa nesnažil obsadiť žiadne nové pozície,“ uviedol Fadlalláh vo vyhlásení. Zároveň dodal, že „odpor má plné právo postaviť sa tomuto nepriateľovi, keď na nás útočí, keďže on je agresorom a okupantom,“ dodal podľa AFP.