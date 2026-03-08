< sekcia Zahraničie
Libanon v dôsledku útokov eviduje už vyše pol milióna vysídlencov
Minister na tlačovej besede spresnil, že počet ľudí zaregistrových na webovej stránke rezortu dosiahol za posledný týždeň viac ako 517 tisíc.
Autor TASR
Bejrút 8. marca (TASR) - Viac ako pol milióna ľudí v Libanone bolo vysídlených od obnovenia bojov medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh začiatkom týždňa, oznámil v nedeľu tamojší minister sociálnych vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Minister na tlačovej besede spresnil, že počet ľudí zaregistrových na webovej stránke rezortu dosiahol za posledný týždeň viac ako 517 tisíc. Skutočné číslo však podľa neho môže byť ešte vyššie.
Libanon bol zatiahnutý do regionálnej vojny medzi Iránom, Izraelom a Spojenými štátmi, keď militantné hnutie Hizballáh začalo ostreľovať severný Izrael. Izraelská armáda reagovala útokmi na ciele pripisované Hizballáhu na libanonskom území.
