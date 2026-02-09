Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Libanon: V Tripolise pri zrútení bytového domu zahynulo 14 ľudí

Snímka z miesta nešťastia. Foto: TASR/AP

K incidentu došlo v nedeľu, pričom sa zrútila obytná budova pozostávajúca z dvoch častí, z ktorých každá mala šesť poschodí, objasnil riaditeľ zmieneného úradu.

Bejrút 9. februára (TASR) - Najmenej 14 ľudí zahynulo pri zrútení bytového domu v Tripolise na severe Libanonu, oznámil v pondelok libanonský úrad civilnej obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

K incidentu došlo v nedeľu, pričom sa zrútila obytná budova pozostávajúca z dvoch častí, z ktorých každá mala šesť poschodí, objasnil riaditeľ zmieneného úradu. Pátracie operácie po obetiach sa podľa neho skončili. Zahynulo 14 ľudí a ďalších osem sa podarilo zachrániť.

Mesto Tripolis s mierou chudoby viac ako 70 percent je podľa Organizácie Spojených národov považované za najchudobnejšie v Libanone. Mnohé budovy tam roky nie sú udržiavané. Oblasť, v ktorej sa bytovka zrútila, bola tiež dejiskom ťažkých stretov medzi sunnitskými militantmi a susednou oblasťou Džabal Muhsi počas sýrskeho povstania, keď mnohí ľudia v Tripolise podporovali sýrsku opozíciu.

Predstaviteľ Vyššieho úradu pre pomoc s odvolaním na viaceré údaje magistrátu v Tripolise uviedol, že v prípade 105 budov je potrebné okamžité vydanie varovaní o evakuácii pre obyvateľov.

Libanonská asociácia vlastníkov nehnuteľností tvrdí, že v krajine hrozí zrútenie najmenej 16.000 budov, pričom väčšina sa nachádza v hlavnom meste Bejrút a v Tripolise.

Libanonská tlačová agentúra NNA informovala, že po nedeľňajšom incidente sa skupiny nahnevaných mužov preháňali po uliciach mesta na motorkách, pričom niektorí smerovali k úradom viacerých politikov a poškodili pred nimi kovové barikády.
