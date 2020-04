V utečeneckom tábore v Libanone potvrdili už päť prípadov nákazy

Bejrút 24. apríla (TASR) - Najmenej piati obyvatelia palestínskeho utečeneckého tábora na východe Libanonu sa infikovali novým koronavírusom SARS-CoV-2. S odvolaním sa na správy miestnych zdravotníkov a Úradu OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) o tom v piatok informovala agentúra DPA.



Prvý pozitívny test mala ešte v stredu Palestínčanka pôvodom zo Sýrie, ktorú previezli do štátnej nemocnice v Bejrúte. V tábore následne vykonali všetky nevyhnutné opatrenia. Na prítomnosť vírusu otestovali aj ďalších 146 ľudí, ktorí v posledných dňoch mohli prísť so ženou do kontaktu, oznámil UNRWA ešte v stredu.



Testovanie v tábore Wavel v údolí Bikáa následne odhalilo štyri ďalšie infikované osoby. Vo všetkých prípadoch išlo o blízkych príbuzných prvej pacientky.



"Všetky štyri osoby sledujeme v domácej izolácii, keďže ich zdravotný stav si nevyžaduje hospitalizáciu," spresnil úrad.



Palestínske ľudové komisie, ktoré tábor riadia, uzavreli všetky jeho vstupy a zakázali ľuďom ho opúšťať.



UNRWA medzitým uviedol, že na juhu krajiny pripravuje priestory, ktoré by mohli slúžiť ako izolačné centrum pre prípadné ďalšie infikované osoby.



Na území Libanonu žije v 12 táboroch približne 400.000 palestínskych utečencov. V krajine sa takisto nachádza viac ako milión sýrskych utečencov a ďalších Sýrčanov, ktorí majú právo na pobyt.