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Libanon vydá Sýrii generála spájaného s Asadovým režimom
Ísu po rozhodnutí súdu prevezme libanonská bezpečnostná služba, ktorá ho dopraví k hranici, kde ho odovzdá sýrskej bezpečnostnej komisii.
Autor TASR
Bejrút 18. augusta (TASR) - Libanonská justícia v utorok rozhodla o vydaní bývalého sýrskeho generála Ádila Ísu, ktorého tento mesiac zadržali na základe zatykača vydaného Damaskom. Sýrske úrady Ísu obviňujú zo „zabíjania a zločinov proti ľudskosti“, uviedol nemenovaný predstaviteľ libanonskej justície pre agentúru AFP, píše TASR.
Rozhodnutie o Ísovom vydaní vychádza z dohody o justičnej spolupráci medzi Bejrútom a Damaskom z roku 1951 a podľa citovaného zdroja založené na „zákonných požiadavkách, dokumentoch a spise, ktorý Libanonu poskytli sýrske úrady“. Právne a justičné podmienky na vydanie boli podľa neho splnené.
Spis „obsahuje dôkazy naznačujúce, že Ísá spáchal zločiny na sýrskom území“. Jeho stíhanie preto podľa zdroja patrí do právomoci sýrskej justície.
Ísu po rozhodnutí súdu prevezme libanonská bezpečnostná služba, ktorá ho dopraví k hranici, kde ho odovzdá sýrskej bezpečnostnej komisii.
Ísá (67), bývalý generál sýrskej armády a veliteľ 17. brigády za vlády prezidenta Bašára Asada, sa začiatkom augusta dostavil na sýrske veľvyslanectvo v Bejrúte, aby si vybavil doklady. Keď pracovníci ambasády zistili, že Damask na Ísu vydal v jeho neprítomnosti zatykač pre „zabíjanie a zločiny proti ľudskosti spáchané počas jeho pôsobenia v sýrskej armáde“, požiadali libanonské úrady o jeho zadržanie.
Po páde Asadovho režimu v decembri 2024 sýrske úrady zadržali desiatky ľudí podozrivých zo zločinov spáchaných počas 13 rokov občianskej vojny. Súdne procesy s nimi sa začali v apríli. Zosadeného prezidenta Asada súd 11. augusta v neprítomnosti odsúdil na trest smrti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas občianskej vojny. Na trest smrti bol odsúdený aj jeho mladší brat Máhir.
Vzťahy Damasku a Bejrútu boli desaťročia poznačené dominantným vplyvom Sýrie. Teraz oba štáty deklarujú záujem o novú kapitolu vo vzájomných vzťahoch. Od roku 2024 sa predstavitelia oboch krajín viackrát stretli a dohodli sa na spolupráci v oblasti bezpečnosti a ďalších otázkach. Zbližovanie podporilo aj oslabenie vplyvu proiránskeho šiitského hnutia Hizballáh v Libanone, ktoré bolo dlhoročným spojencom Asadovho režimu.
Rozhodnutie o Ísovom vydaní vychádza z dohody o justičnej spolupráci medzi Bejrútom a Damaskom z roku 1951 a podľa citovaného zdroja založené na „zákonných požiadavkách, dokumentoch a spise, ktorý Libanonu poskytli sýrske úrady“. Právne a justičné podmienky na vydanie boli podľa neho splnené.
Spis „obsahuje dôkazy naznačujúce, že Ísá spáchal zločiny na sýrskom území“. Jeho stíhanie preto podľa zdroja patrí do právomoci sýrskej justície.
Ísu po rozhodnutí súdu prevezme libanonská bezpečnostná služba, ktorá ho dopraví k hranici, kde ho odovzdá sýrskej bezpečnostnej komisii.
Ísá (67), bývalý generál sýrskej armády a veliteľ 17. brigády za vlády prezidenta Bašára Asada, sa začiatkom augusta dostavil na sýrske veľvyslanectvo v Bejrúte, aby si vybavil doklady. Keď pracovníci ambasády zistili, že Damask na Ísu vydal v jeho neprítomnosti zatykač pre „zabíjanie a zločiny proti ľudskosti spáchané počas jeho pôsobenia v sýrskej armáde“, požiadali libanonské úrady o jeho zadržanie.
Po páde Asadovho režimu v decembri 2024 sýrske úrady zadržali desiatky ľudí podozrivých zo zločinov spáchaných počas 13 rokov občianskej vojny. Súdne procesy s nimi sa začali v apríli. Zosadeného prezidenta Asada súd 11. augusta v neprítomnosti odsúdil na trest smrti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas občianskej vojny. Na trest smrti bol odsúdený aj jeho mladší brat Máhir.
Vzťahy Damasku a Bejrútu boli desaťročia poznačené dominantným vplyvom Sýrie. Teraz oba štáty deklarujú záujem o novú kapitolu vo vzájomných vzťahoch. Od roku 2024 sa predstavitelia oboch krajín viackrát stretli a dohodli sa na spolupráci v oblasti bezpečnosti a ďalších otázkach. Zbližovanie podporilo aj oslabenie vplyvu proiránskeho šiitského hnutia Hizballáh v Libanone, ktoré bolo dlhoročným spojencom Asadovho režimu.