Libanon vydal do Iraku „Saddámovho prasynovca“, má byť prepojený na IS

Bagdad 13. novembra (TASR) - Libanon vydal na stíhanie do Iraku muža, ktorý býva označovaný za prasynovca irackého diktátora Saddáma Husajna, informovala v sobotu agentúra AFP.



Abdalláh Sabawí je v Iraku obvinený z členstva v IS a z podielu na masakre, ktorá sa odohrala v roku 2014 v tábore Camp Speicher a je považovaná za jeden z najhorších zločinov IS spáchaných po tom, čo v roku 2014 obsadil veľkú časť Iraku. Džihádisti z IS vtedy v tábore popravili viac ako 1700 kadetov irackých vzdušných síl.



Libanonský súdny zdroj uviedol, že Sabawí, narodený v roku 1994, "bol zadržaný 11. júna" na základe žiadosti medzinárodnej policajnej organizácie Interpol. O jeho vydanie požiadal Irak. Podľa agentúry AFP k vydaniu došlo tento týždeň v stredu.



Sabawího rodina všetky vznesené obvinenia poprela. Pre agentúru AFP uviedla, že v čase, keď došlo k vraždeniu, bol údajne v Jemene.



Masaker v tábore Camp Speicher sa odohral 12. júna 2014. Príslušníci IS tam zmasakrovali stovky neozbrojených kadetov. Najprv ich nahnali k rieke Tigris, zastrelili ranou zozadu do hlavy a jedného po druhom nahádzali do rieky.



Za účasť na týchto vraždách iracké súdy už na smrť odsúdili desiatky ľudí, pričom mnohí z nich už boli popravení.