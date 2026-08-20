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Libanon vydal do Sýrie bývalého Asadovho generála
Ísa (67) bol veliteľom 17. divízie sýrskej armády a veliteľom pozemných síl v provincii Dajr az-Zaur.
Autor TASR
Damask 19. augusta (TASR) - Sýrske úrady si v stredu prevzali hľadaného bývalého generála, ktorý pôsobil v sýrskej armáde počas režimu zvrhnutého diktátora Bašára Asada. Doteraz sa zdržiaval v Libanone a podozrivý je z viacerých zločinov vrátane vrážd a mučenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Sýrske orgány si dnes od libanonských úradov prevzali dôstojníka armády bývalého režimu, generálmajora Ádila Ísu,“ uvádza sa vo vyhlásení sýrskeho ministerstva vnútra, ktoré naňho v minulosti vydalo zatykač.
Ísa (67) bol veliteľom 17. divízie sýrskej armády a veliteľom pozemných síl v provincii Dajr az-Zaur. Podozrivý je z rady zločinov vrátane vrážd, mučenia, ako aj podnecovania nepokojov a medzináboženských konfliktov počas občianskej vojny.
Po zvrhnutí Asada v decembri 2024 sa nelegálne zdržiaval v Libanone. Podľa zdroja AFP sa pred niekoľkými dňami dostavil na sýrsku ambasádu v Bejrúte, aby si vybavil dokumenty. Zamestnanci ho však nahlásili a libanonské úrady ho zadržali na základe justičnej dohody medzi oboma krajinami z roku 1951.
Agentúra Reuters v januári informovala, že sýrske orgány poskytli Libanonu zoznam mien viac ako 200 bývalých vysokých dôstojníkov, ktorých hľadajú pre podozrenia zo zločinov. Podľa Reuters vydanie Ísu môže naznačiť to, ako bude Libanon zaobchádzať s osobami hľadanými Damaskom.
Od pádu Asada v decembri 2024 už zatkli sýrske úrady desiatky ľudí, ktorí sú podozriví zo zločinov počas 13 rokov trvajúcej občianskej vojny v krajine.
V apríli sa rozbehli aj súdne procesy. Minulý týždeň Sýria na trest smrti v neprítomnosti odsúdila Bašára Asada, jeho brata Máhira, ako aj ich bratrancov Wassíma Asada a Atífa Nadžíba.
„Sýrske orgány si dnes od libanonských úradov prevzali dôstojníka armády bývalého režimu, generálmajora Ádila Ísu,“ uvádza sa vo vyhlásení sýrskeho ministerstva vnútra, ktoré naňho v minulosti vydalo zatykač.
Ísa (67) bol veliteľom 17. divízie sýrskej armády a veliteľom pozemných síl v provincii Dajr az-Zaur. Podozrivý je z rady zločinov vrátane vrážd, mučenia, ako aj podnecovania nepokojov a medzináboženských konfliktov počas občianskej vojny.
Po zvrhnutí Asada v decembri 2024 sa nelegálne zdržiaval v Libanone. Podľa zdroja AFP sa pred niekoľkými dňami dostavil na sýrsku ambasádu v Bejrúte, aby si vybavil dokumenty. Zamestnanci ho však nahlásili a libanonské úrady ho zadržali na základe justičnej dohody medzi oboma krajinami z roku 1951.
Agentúra Reuters v januári informovala, že sýrske orgány poskytli Libanonu zoznam mien viac ako 200 bývalých vysokých dôstojníkov, ktorých hľadajú pre podozrenia zo zločinov. Podľa Reuters vydanie Ísu môže naznačiť to, ako bude Libanon zaobchádzať s osobami hľadanými Damaskom.
Od pádu Asada v decembri 2024 už zatkli sýrske úrady desiatky ľudí, ktorí sú podozriví zo zločinov počas 13 rokov trvajúcej občianskej vojny v krajine.
V apríli sa rozbehli aj súdne procesy. Minulý týždeň Sýria na trest smrti v neprítomnosti odsúdila Bašára Asada, jeho brata Máhira, ako aj ich bratrancov Wassíma Asada a Atífa Nadžíba.