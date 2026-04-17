Piatok 17. apríl 2026
Libanon: Vysídlení obyvatelia sa napriek varovaniam vracajú

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Južné predmestia Bejrútu lemujú hromady trosiek.

Autor TASR
Bejrút 17. apríla (TASR) - Ľudia vysídlení v dôsledku vojny v Libanone sa aj napriek výstrahám v piatok začali vracať do svojich domovov. Súčasné 10-dňové prímerie medzi militantným hnutím Hizballáh a Izraelom by sa však mohlo ukázať ako krehké. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.

Južné predmestia Bejrútu lemujú hromady trosiek. Túto oblasť kontrolovanú Hizballáhom spolu s južnými regiónmi Libanonu Izrael pravidelne bombardoval počas konfliktu s militantami, ktorí sa zapojili do vojny Izraela a Spojených štátov proti Iránu. Podľa libanonských úradov si vyžiadal viac ako 2100 obetí a približne 1,2 milióna vysídlených.

Prímerie medzi oboma krajinami oznámil americký prezident Donald Trump vo štvrtok po rozhovoroch s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a libanonským prezidentom Džúzífom Awnom. Začalo platiť vo štvrtok o 23.00 h SELČ. Hizballáh prisľúbil, že bude prímerie rešpektovať, ak sa zastavia izraelské útoky na pozície militantov.

Libanonská armáda v priebehu noci informovala o porušeniach prímeria zo strany Izraela, vrátane občasného ostreľovania viacerých dedín na juhu Libanonu, a vyzvala občanov, aby sa zatiaľ do týchto oblastí nevracali.

Izraelská armáda sa k tomu bezprostredne nevyjadrila. Hizballáh následne varoval, že je pripravený opäť bojovať. „Bojovníci budú držať prst na spúšti, pretože sa obávajú zrady nepriateľa,“ uviedlo vo vyhlásení.
