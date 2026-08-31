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Libanon vyzval Grécko, aby podporilo uplatňovanie dohody o prímerí
Mitsotakis uviedol, že Grécko podporuje „suverenitu, nezávislosť a jednotu Libanonu“ a bude podporovať „všetky snahy zamerané na zmiernenie napätia a vzájomné porozumenie“.
Autor TASR
Atény 31. augusta (TASR) - Libanonský prezident Džúzíf Awn v pondelok požiadal Grécko o podporu pri uplatňovaní dohody o prímerí s Izraelom. Stalo sa tak len niekoľko hodín po tom, ako Atény a Tel Aviv oznámili kontrakt o protivzdušnej obrane v hodnote viac ako tri miliardy eur. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Libanon a libanonský ľud sú už unavení z vojen a od začiatku rokovaní s Izraelom bolo cieľom ukončiť stav nepriateľstva,“ povedal Awn na tlačovej konferencii v Aténach po boku gréckeho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa.
„Rámcová dohoda sa nedá realizovať jednostranne. Musia ju uplatňovať obe strany,“ pokračoval. „Žiadame Grécko o čo najväčšiu pomoc pre Libanon,“ doplnil.
Mitsotakis uviedol, že Grécko podporuje „suverenitu, nezávislosť a jednotu Libanonu“ a bude podporovať „všetky snahy zamerané na zmiernenie napätia a vzájomné porozumenie“.
Militantné hnutie Hizballáh začiatkom marca zatiahlo Libanon do vojny na Blízkom východe, keď začalo na podporu svojho spojenca - Iránu - ostreľovať Izrael. Ten odpovedal rozsiahlymi leteckými útokmi a pozemnou inváziou. Odvtedy pri izraelských útokoch zahynulo 4300 Libanoncov, zranenia utrpelo 12.000 ľudí a zničili 60 až 70 dedín, uviedol Awn. „Riešenie problému vojenskou silou neuspeje,“ povedal a trval na úplnom stiahnutí izraelských síl z jeho krajiny.
Dohoda z 26. júna, ktorú sprostredkovali Spojené štáty, stanovuje, že obe strany konfliktu musia zastaviť bojové operácie a umožniť libanonskej armáde obnoviť kontrolu nad celým územím krajiny. Dokument tiež počíta s odzbrojením Hizballáhu a postupným stiahnutím izraelských síl z juhu Libanonu.
Agentúra AFP konštatuje, že Grécko historicky udržiava priateľské vzťahy s arabskými štátmi, no zároveň rozvíja silné vojenské väzby s Izraelom. V pondelok obe krajiny oznámili, že Atény kupujú od Tel Avivu systém protivzdušnej obrany v hodnote 3,5 miliardy dolárov (približne tri miliardy eur).
„Libanon a libanonský ľud sú už unavení z vojen a od začiatku rokovaní s Izraelom bolo cieľom ukončiť stav nepriateľstva,“ povedal Awn na tlačovej konferencii v Aténach po boku gréckeho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa.
„Rámcová dohoda sa nedá realizovať jednostranne. Musia ju uplatňovať obe strany,“ pokračoval. „Žiadame Grécko o čo najväčšiu pomoc pre Libanon,“ doplnil.
Mitsotakis uviedol, že Grécko podporuje „suverenitu, nezávislosť a jednotu Libanonu“ a bude podporovať „všetky snahy zamerané na zmiernenie napätia a vzájomné porozumenie“.
Militantné hnutie Hizballáh začiatkom marca zatiahlo Libanon do vojny na Blízkom východe, keď začalo na podporu svojho spojenca - Iránu - ostreľovať Izrael. Ten odpovedal rozsiahlymi leteckými útokmi a pozemnou inváziou. Odvtedy pri izraelských útokoch zahynulo 4300 Libanoncov, zranenia utrpelo 12.000 ľudí a zničili 60 až 70 dedín, uviedol Awn. „Riešenie problému vojenskou silou neuspeje,“ povedal a trval na úplnom stiahnutí izraelských síl z jeho krajiny.
Dohoda z 26. júna, ktorú sprostredkovali Spojené štáty, stanovuje, že obe strany konfliktu musia zastaviť bojové operácie a umožniť libanonskej armáde obnoviť kontrolu nad celým územím krajiny. Dokument tiež počíta s odzbrojením Hizballáhu a postupným stiahnutím izraelských síl z juhu Libanonu.
Agentúra AFP konštatuje, že Grécko historicky udržiava priateľské vzťahy s arabskými štátmi, no zároveň rozvíja silné vojenské väzby s Izraelom. V pondelok obe krajiny oznámili, že Atény kupujú od Tel Avivu systém protivzdušnej obrany v hodnote 3,5 miliardy dolárov (približne tri miliardy eur).