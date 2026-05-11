Libanon vyzval veľvyslanca USA, aby zatlačil na Izrael
Izraelská armáda (IDF) v pondelok opäť vydala varovanie pre deväť libanonských miest, z ktorých sedem sa nachádza na juhu štátu a dve v oblasti Západná Bikáa vo východnej časti krajiny.
Autor TASR
Bejrút 11. mája (TASR) - Libanonský prezident Džúzíf Awn a premiér Nawáf Salám v pondelok vyzvali amerického veľvyslanca v Bejrúte, aby vyvinul tlak na Tel Aviv s cieľom zastaviť izraelské útoky. Tamojšie úrady zároveň informovali, že počet ich obetí stúpol na 2869. Tento počet zahŕňa aj desiatky mŕtvych, ktorí zahynuli po uzavretí prímeria medzi Izraelom a Libanonom 17. apríla. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Libanonskí lídri sa samostatne stretli s veľvyslancom USA Michelom Issom v rámci príprav na tretie priame stretnutie zástupcov Libanonu a Izraela, ktoré sa má uskutočniť vo štvrtok a piatok vo Washingtone.
Salám povedal, že požiadal Issu, aby „vyvinul tlak na Izrael s cieľom zastaviť pretrvávajúce útoky a porušovanie dohody a upevniť tak prímerie“.
Táto výzva prišla po víkende intenzívnych izraelských útokov, ktoré neboli len na juhu krajiny, ale zasiahli aj územie vzdialené len 20 kilometrov od hlavného mesta Bejrút.
Izraelská armáda (IDF) v pondelok opäť vydala varovanie pre deväť libanonských miest, z ktorých sedem sa nachádza na juhu štátu a dve v oblasti Západná Bikáa vo východnej časti krajiny.
IDF zároveň oznámila, že jeden z jej vojakov zahynul v bojoch pri hranici s Libanonom, čím sa izraelské straty na životoch od začiatku vojny zvýšili na 18 vojakov a jedného civilistu.
Hizballáh vtiahol Libanon do vojny na Blízkom východe 2. marca, keď vystrelil rakety na Izrael, aby pomstil zabitie najvyššieho iránskeho duchovného vodcu pri americko-izraelských útokoch. Tel Aviv reagoval leteckými údermi a pozemnou inváziou.
