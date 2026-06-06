< sekcia Zahraničie
Libanon začal s rekonštrukciou svojho druhého medzinárodného letiska
Letisko v Bejrúte pokračuje v prevádzke aj napriek súčasnej vojne medzi Izraelom a Hizballáhom, ktorá sa začala 2. marca.
Autor TASR
Bejrút 6. júna (TASR) - Libanon v sobotu začal s rekonštrukciou svojho druhého letiska, ktoré by malo byť v priebehu niekoľkých mesiacov uvedené do prevádzky ako ďalšie medzinárodné letisko. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Libanon v súčasnosti disponuje jediným medzinárodným civilným letiskom - letiskom Rafíka Harírího v Bejrúte, ktoré sa nachádza v južnej časti hlavného mesta a ktoré bolo viackrát vystavené intenzívnemu izraelskému bombardovaniu.
Nové letisko sa nachádza v meste Klaját v provincii Akkár na severe Libanonu, neďaleko hraníc so Sýriou. Areál využíva libanonská armáda už desaťročia ako svoju vojenskú základňu.
Libanonský minister dopravy Fajíz Rasamny v sobotu uviedol, že letisko by malo byť uvedené do prevádzky v priebehu niekoľkých týždňov. „Dnes prechádzame od sľubov k realizácii,“ povedal.
Letisko by malo spočiatku ponúkať lety do tureckého Istanbulu a Mersinu a Dubaja v Spojených arabských emirátoch. V neskoršej fáze sa počíta aj s destináciami v Saudskej Arábii, Káhire a Aténach. Libanon údajne rokuje aj s nízkonákladovými leteckými spoločnosťami ako Ryanair a Pegasus.
Rekonštrukcia by sa mala začať na budúci týždeň a potrvá najmenej tri mesiace. Letisko následne prejde pilotnou fázou. Do plnej prevádzky by malo byť uvedené v novembri tohto roku, uviedli miestne médiá.
V prvom roku by malo letisko odbaviť približne 114.000 cestujúcich, pričom do štvrtého roka by sa mal tento počet zvýšiť na viac než 600.000 ľudí.
Cieľom otvorenia nového medzinárodného letiska je podľa vlády vytvoriť pracovné miesta v provincii Akkár - jednom z najchudobnejších libanonských regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti.
Letisko Reného Muawada - pomenované po bývalom libanonskom prezidentovi, ktorý bol zavraždený pri výbuchu v Bejrúte v roku 1989, len niekoľko dní po svojom zvolení - bolo postavené francúzskou armádou v 30. rokoch 20. storočia ako pristávacia plocha. V 60. rokoch slúžilo na civilné účely a v roku 2006 ho Izrael bombardoval.
Letisko v Bejrúte pokračuje v prevádzke aj napriek súčasnej vojne medzi Izraelom a Hizballáhom, ktorá sa začala 2. marca.
Libanon v súčasnosti disponuje jediným medzinárodným civilným letiskom - letiskom Rafíka Harírího v Bejrúte, ktoré sa nachádza v južnej časti hlavného mesta a ktoré bolo viackrát vystavené intenzívnemu izraelskému bombardovaniu.
Nové letisko sa nachádza v meste Klaját v provincii Akkár na severe Libanonu, neďaleko hraníc so Sýriou. Areál využíva libanonská armáda už desaťročia ako svoju vojenskú základňu.
Libanonský minister dopravy Fajíz Rasamny v sobotu uviedol, že letisko by malo byť uvedené do prevádzky v priebehu niekoľkých týždňov. „Dnes prechádzame od sľubov k realizácii,“ povedal.
Letisko by malo spočiatku ponúkať lety do tureckého Istanbulu a Mersinu a Dubaja v Spojených arabských emirátoch. V neskoršej fáze sa počíta aj s destináciami v Saudskej Arábii, Káhire a Aténach. Libanon údajne rokuje aj s nízkonákladovými leteckými spoločnosťami ako Ryanair a Pegasus.
Rekonštrukcia by sa mala začať na budúci týždeň a potrvá najmenej tri mesiace. Letisko následne prejde pilotnou fázou. Do plnej prevádzky by malo byť uvedené v novembri tohto roku, uviedli miestne médiá.
V prvom roku by malo letisko odbaviť približne 114.000 cestujúcich, pričom do štvrtého roka by sa mal tento počet zvýšiť na viac než 600.000 ľudí.
Cieľom otvorenia nového medzinárodného letiska je podľa vlády vytvoriť pracovné miesta v provincii Akkár - jednom z najchudobnejších libanonských regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti.
Letisko Reného Muawada - pomenované po bývalom libanonskom prezidentovi, ktorý bol zavraždený pri výbuchu v Bejrúte v roku 1989, len niekoľko dní po svojom zvolení - bolo postavené francúzskou armádou v 30. rokoch 20. storočia ako pristávacia plocha. V 60. rokoch slúžilo na civilné účely a v roku 2006 ho Izrael bombardoval.
Letisko v Bejrúte pokračuje v prevádzke aj napriek súčasnej vojne medzi Izraelom a Hizballáhom, ktorá sa začala 2. marca.