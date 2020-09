Záchranári mesiac po výbuchoch v Bejrúte možno našli preživších

Bejrút 4. septembra (TASR) - Mesiac po mohutnom výbuchu v prístave libanonskej metropoly Bejrút citlivé prístroje zachytili v ruinách jednej zo zrútených budov tlkot srdca.



Následne záchranári aj za pomoci psov začali vo štvrtok s pátraním po prípadných preživších. Pomocou termokamier totiž v hĺbke asi dva metre pod ruinami budovy detegovali jedno alebo dve telá, informoval v piatok spravodajský server France Info.



Jeden zo záchranárov pre libanonský rozhlas uviedol, že skenery vtedy zaznamenali aj 19 nádychov a výdychov za minútu.



Budova, kde sa pátra po preživších, sa úplne zrútila po explózii, ktorá 4. augusta zrovnala so zemou celé štvrte Bejrútu. Zahynulo pri tom 191 ľudí a viac ako 6500 utrpelo zranenia. Sedem osôb je stále nezvestných.



Záchranári sa vo štvrtok pokúšali cez provizórne vyhĺbený tunel dostať k miestu, kde by sa telá mohli nachádzať. Pri jeho razení však narazili na kovové prúty, ktoré im bránili v napredovaní. Keďže sa domnievali, že tieto prúty fungujú ako "výstuž", mali obavy, že po ich odstránení by sa prístupový "tunel" mohol zrútiť.



Záchranné práce boli preto nakrátko zastavené. Na miesto povolali armádnych ženistov, ktorí lokalitu krátko pred polnocou zabezpečili pomocou žeriavov.



Čilskí záchranári a tímy libanonskej civilnej ochrany následne v piatok ráno odstraňovali kusy sutiny už len rukami alebo lopatkami a snažili sa nájsť tunel alebo vstupný bod, ktorý by im umožnil prístup k "preživšiemu alebo mŕtvole", informovala agentúra AFP.



Pulz, ktorý prístroje zaznamenali v piatok, sa v porovnaní s predchádzajúcim záznamom výrazne spomalil, uviedol Nicholas Saade, ktorý koordinuje čilské záchranné tímy s ich libanonskými kolegami.



Libanon, ktorý už pred výbuchom v prístave zažíval hlbokú hospodársku krízu, nie je vybavený na zvládanie katastrof podobného rozsahu. Krajine chýbajú vybavenie a odborné znalosti na zvládnutie náročných pátracích a záchranných operácií, do ktorých sa zapojili odborníci z Čile, Francúzska a Spojených štátov.