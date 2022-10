Libanon začne vracať sýrskych utečencov domov

Bejrút 12. októbra (TASR) - Libanon začne posielať sýrskych utečencov naspäť do vlasti koncom budúceho týždňa, oznámil v stredu libanonský prezident Michel Aún. TASR prevzala správu od agentúry Reuters.



Navracať do Sýrie budú len tých utečencov, ktorí libanonskému generálnemu bezpečnostnému úradu dobrovoľne podpísali odchod domov. Návraty budú koordinované s libanonským ministerstvom sociálnych vecí a nikoho nebudú nútiť odísť. Ľudskoprávne skupiny sa napriek tomu obávajú o bezpečnosť utečencov.



Libanon sa stará o najväčší počet utečencov na obyvateľa na svete. Vláda odhaduje, že okrem šesť miliónov obyvateľov v krajine žije zhruba 1,5 milióna utečencov zo susednej Sýrie Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) ich má zaregistrovaných necelých milión.



Libanonský minister pre vysídlených ľudí Isám Šarafuddín v júli zverejnil plán, podľa ktorého sa má do Sýrie každý mesiac vrátiť asi 15.000 utečencov. Svoj krok vysvetlil tým, že Sýria sa po vyše desaťročnej vojne stala do veľkej miery bezpečnou krajinou. Do plánu sa zapojí UNHCR, ktorý tvrdí, že podmienky v Sýrii neumožňujú vo veľkom rozsahu návrat utečencov.



Organizácia na ochranu ľudských práv Human Rights Watch (HRW) v júli uviedla, že "Sýria je všetko, len nie bezpečná pre utečencov".



"Sýrski utečenci, ktorí sa v rokoch 2017 až 2021 vrátili z Libanonu a Jordánska, čelili hrubému porušovaniu ľudských práv a prenasledovaniu," napísala riaditeľka pobočky HRW pre Blízky východ Lamá Fakíhová.



Sýrsky prezident Bašár Asad vyhlásil tento rok rozsiahlu amnestiu na celú škálu trestných činov vrátane tých, ktoré spáchali Sýrčania, ktorí počas občianskej vojny ušli z krajiny. Sýrske úrady tiež oznámili, že zmiernili postup proti mužom, ktorí ušli pred povinnou vojenskou službou.



Komisia OSN pre Sýriu však vo svojej septembrovej správe uviedla, že krajina stále nie je pre navrátilcov bezpečná.