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Libanon zadržal bývalého palestínskeho veľvyslanca

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Na archívnej snímke Mahasen Faqihová a jej manžel Mohammed Sobeih stoja vo svojom zničenom dome s výhľadom na trosky svojej štvrte po tom, čo sa tam vrátili po izraelskej vojenskej operácii v libanonskej obci Zawtar al-Gharbieh v utorok 28. júla 2026. Foto: TASR/AP

Libanonská prokuratúra „v pondelok po výsluchu vydala zatykač na bývalého palestínskeho veľvyslanca Ašrafa Dabbúra“, uviedol pre AFP predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity.

Autor TASR
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Bejrút 4. augusta (TASR) - Libanonské orgány v pondelok zadržali bývalého palestínskeho veľvyslanca v Bejrúte. Nasledovať bude jeho vydanie do vlasti, kde čelí obvineniam z korupcie, uviedol pre agentúru AFP nemenovaný predstaviteľ libanonskej justície, informuje TASR.

Libanonská prokuratúra „v pondelok po výsluchu vydala zatykač na bývalého palestínskeho veľvyslanca Ašrafa Dabbúra“, uviedol pre AFP predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity.

Dodal, že justícia „postúpila spis vláde, aby informovala Palestínsku samosprávu (PA) o tom, že Dabbúr je zadržaný v Libanone, a požiadala o zaslanie jeho súdneho spisu do Libanonu v rámci príprav na jeho vydanie“.

Dabbúra, ktorý pôsobil ako veľvyslanec v Bejrúte v rokoch 2012 až 2025, zadržali už v apríli tohto roka po prílete na libanonské letisko na žiadosť PA na základe obvinení z korupcie a sprenevery finančných prostriedkov počas jeho pôsobenia vo funkcii. Následne mu bol uložený zákaz vycestovania.

Vo videu zverejnenom v máji na sociálnej sieti Facebook Dabbúr obvinenia poprel a uviedol, že ich cieľom je poškodiť jeho povesť.

V aprílovom príspevku na sociálnej sieti Dabbúr obvinil Jásira Abbása, syna prezidenta PA Mahmúda Abbása, že „zneužíva svoju kontrolu nad bezpečnostnými službami a svoj vplyv v rámci PA na to, aby si vyrovnával osobné účty tým, že ho prenasleduje zatykačmi z jedného miesta na druhé“.
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