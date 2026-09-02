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Libanon zadržal sýrskeho plukovníka s komplicmi
Zdroj dodal, že v rámci operácie úrady tiež zaistili automatické zbrane, ručné granáty, ostreľovacie pušky a výbušniny, ktoré mali pri sebe.
Autor TASR
Bejrút 2. septembra (TASR) - V Libanone zadržali bývalého sýrskeho plukovníka a niekoľkých jeho komplicov, ktorí údajne plánovali útoky proti vojenským silám novej sýrskej vlády, uviedol v stredu pre agentúru AFP nemenovaný zdroj z libanonskej justície, píše TASR.
Údajným vodcom tejto siete je bývalý generálmajor sýrskej armády, ktorý bol podľa dostupných informácií blízky dlhoročnému prezidentovi Bašárovi Asadovi.
Libanonské úrady zadržali „dvoch Libanončanov a troch Sýrčanov vrátane bývalého plukovníka (sýrskych) spravodajských služieb“. Zdroj dodal, že v rámci operácie úrady tiež zaistili automatické zbrane, ručné granáty, ostreľovacie pušky a výbušniny, ktoré mali pri sebe.
Členovia siete podľa zdroja absolvovali „vojenský výcvik od bojovníkov (libanonského militantného hnutia) Hizballáhu“ vo východnom Libanone.
Toto hnutie podporované Iránom, totiž počas občianskej vojny v Sýrii stálo na strane Asadovho režimu, kým ho nové sýrske orgány v decembri 2024 nevyhnali z krajiny. Podobne ako zvrhnutý exprezident, aj spomínaný plukovník, utiekol do Moskvy, uviedol zdroj pre agentúru AFP pod podmienkou zachovania anonymity.
Z počiatočného vyšetrovania podľa zdroja AFP vyplýva, že obvinení „plánovali uskutočniť operácie proti vládnym silám na sýrskom pobreží“.
V pobrežných provinciách Sýrie, ktoré sú domovom alavitskej menšiny - ku ktorej patrí aj Asadova rodina - došlo v marci minulého roka k sektárskemu násiliu. Pri masakroch zahynuli stovky alavitov.
Údajným vodcom tejto siete je bývalý generálmajor sýrskej armády, ktorý bol podľa dostupných informácií blízky dlhoročnému prezidentovi Bašárovi Asadovi.
Libanonské úrady zadržali „dvoch Libanončanov a troch Sýrčanov vrátane bývalého plukovníka (sýrskych) spravodajských služieb“. Zdroj dodal, že v rámci operácie úrady tiež zaistili automatické zbrane, ručné granáty, ostreľovacie pušky a výbušniny, ktoré mali pri sebe.
Členovia siete podľa zdroja absolvovali „vojenský výcvik od bojovníkov (libanonského militantného hnutia) Hizballáhu“ vo východnom Libanone.
Toto hnutie podporované Iránom, totiž počas občianskej vojny v Sýrii stálo na strane Asadovho režimu, kým ho nové sýrske orgány v decembri 2024 nevyhnali z krajiny. Podobne ako zvrhnutý exprezident, aj spomínaný plukovník, utiekol do Moskvy, uviedol zdroj pre agentúru AFP pod podmienkou zachovania anonymity.
Z počiatočného vyšetrovania podľa zdroja AFP vyplýva, že obvinení „plánovali uskutočniť operácie proti vládnym silám na sýrskom pobreží“.
V pobrežných provinciách Sýrie, ktoré sú domovom alavitskej menšiny - ku ktorej patrí aj Asadova rodina - došlo v marci minulého roka k sektárskemu násiliu. Pri masakroch zahynuli stovky alavitov.