Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 2. september 2026Meniny má Linda
< sekcia Zahraničie

Libanon zadržal sýrskeho plukovníka s komplicmi

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj dodal, že v rámci operácie úrady tiež zaistili automatické zbrane, ručné granáty, ostreľovacie pušky a výbušniny, ktoré mali pri sebe.

Autor TASR
Bejrút 2. septembra (TASR) - V Libanone zadržali bývalého sýrskeho plukovníka a niekoľkých jeho komplicov, ktorí údajne plánovali útoky proti vojenským silám novej sýrskej vlády, uviedol v stredu pre agentúru AFP nemenovaný zdroj z libanonskej justície, píše TASR.

Údajným vodcom tejto siete je bývalý generálmajor sýrskej armády, ktorý bol podľa dostupných informácií blízky dlhoročnému prezidentovi Bašárovi Asadovi.

Libanonské úrady zadržali „dvoch Libanončanov a troch Sýrčanov vrátane bývalého plukovníka (sýrskych) spravodajských služieb“. Zdroj dodal, že v rámci operácie úrady tiež zaistili automatické zbrane, ručné granáty, ostreľovacie pušky a výbušniny, ktoré mali pri sebe.

Členovia siete podľa zdroja absolvovali „vojenský výcvik od bojovníkov (libanonského militantného hnutia) Hizballáhu“ vo východnom Libanone.

Toto hnutie podporované Iránom, totiž počas občianskej vojny v Sýrii stálo na strane Asadovho režimu, kým ho nové sýrske orgány v decembri 2024 nevyhnali z krajiny. Podobne ako zvrhnutý exprezident, aj spomínaný plukovník, utiekol do Moskvy, uviedol zdroj pre agentúru AFP pod podmienkou zachovania anonymity.

Z počiatočného vyšetrovania podľa zdroja AFP vyplýva, že obvinení „plánovali uskutočniť operácie proti vládnym silám na sýrskom pobreží“.

V pobrežných provinciách Sýrie, ktoré sú domovom alavitskej menšiny - ku ktorej patrí aj Asadova rodina - došlo v marci minulého roka k sektárskemu násiliu. Pri masakroch zahynuli stovky alavitov.
.

Neprehliadnite

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku

Na Zemplíne sa začalo cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch

Venhart: Kvalitná vízia má za cieľ zlepšiť život všetkým Slovákom