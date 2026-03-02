< sekcia Zahraničie
Libanon zakázal činnosť proiránskeho hnutia Hizballáh
Libanonský premiér Nawáf Salám oznámil, že Bejrút militantov vyzval, aby odovzdali svoje zbrane štátu.
Autor TASR
Bejrút 2. marca (TASR) - Libanonská vláda v pondelok uvalila „okamžitý zákaz“ na aktivity proiránskej šiitskej skupiny Hizballáh a odteraz budú považované za nelegálne. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
Libanonský premiér Nawáf Salám oznámil, že Bejrút militantov vyzval, aby odovzdali svoje zbrane štátu. Rozhodnutie libanonskej vlády prišlo v reakcii na zapojenie Hizballáhu do konfliktu na Blízkom východe. Militanti, ktorých dlhodobo finančne aj zbraňami podporuje Irán, vystrelili na sever Izraela rakety, čo vyvolalo odvetné izraelské útoky.
Armáda Izraela v pondelok oznámila, že zasiahla vysokopostaveného člena Hizballáhu v Bejrúte, pričom minister obrany Jisrael Kac ešte predtým vyhlásil, že vodca tohto hnutia Naím Kásim je „cieľom eliminácie“.
Izraelská armáda dodala, že v súčasnosti neexistuje dôvod na „bezprostrednú“ pozemnú inváziu do Libanonu. Podľa armádneho predstaviteľa k takejto operácii „v krátkodobom horizonte a v najbližšej dobe“ nedôjde.
Agentúra DPA informovala, že v reakcii na izraelské útoky sa v pondelok rozhodli tisíce rodín utiecť z južných predmestí Bejrútu, kde žijú predovšetkým šiiti. V libanonskej metropole sa tvorili niekoľko kilometrov dlhé dopravné zápchy.
