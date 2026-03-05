< sekcia Zahraničie
Libanon zakáže aktivity revolučných gárd a zavedie víza pre Iráncov
Obe krajiny pritom doteraz na základe princípu reciprocity umožňovali bezvízový styk.
Autor TASR
Bejrút 5. marca (TASR) - Libanonská vláda sa rozhodla zakázať všetky potenciálne vojenské aktivity Iránskych revolučných gárd a zaviesť vízovú povinnosť pre Iráncov vstupujúcich do krajiny. Toto opatrenie je zamerané na posilnenie tlaku na libanonské proiránske šiitské hnutie Hizballáh. Informoval o tom spravodajský web L'Orient-Le Jour (OLJ), píše TASR.
Rada ministrov rozhodla, že v prípade potvrdenej prítomnosti „členov Iránskych revolučných gárd v Libanone“ bude zakázaná akákoľvek ich činnosť a dotknuté osoby budú zadržané s cieľom ich repatriácie do Iránu.
Libanonská vláda zároveň uviedla, že iránski občania budú po novom potrebovať na vstup do Libanonu vízum. Obe krajiny pritom doteraz na základe princípu reciprocity umožňovali bezvízový styk.
Toto rozhodnutie libanonskej vlády prišlo po tom, ako izraelská armáda v utorok vyzvala zástupcov iránskeho režimu, ktorí sa ešte zdržiavajú v Libanone, aby odtiaľ do 24 hodín odišli, inak im hrozí, že sa stanú cieľom útokov izraelskej armády. Teherán sa v odvete vyhrážal útokmi na izraelské veľvyslanectvá po celom svete.
Libanon bol roky pod silným politickým a bezpečnostným vplyvom šiitského hnutia Hizballáh, ktoré je úzko napojené na Teherán. Rozhodnutie vlády je mimoriadne citlivé, pretože Hizballáh je súčasťou politického systému - má poslancov v parlamente aj ministrov, disponuje vlastnými ozbrojenými zložkami a je považovaný za hlavného regionálneho spojenca Iránu proti Izraelu.
