Libanon zavádza od štvrtka na 11 dní úplný zákaz vychádzania

Bejrút 11. januára (TASR) - Libanon vyhlásil v pondelok pre stúpajúci počet nakazených novým koronavírusom stav zdravotnej núdze a opätovne sprísnil protipandemické opatrenia, ktorých súčasťou bude od štvrtka 24-hodinový zákaz vychádzania na 11 dní. Oznámili to predstavitelia rady obrany štátu po stretnutí s prezidentom Michelom Aúnom, informovala agentúra DPA.



Krátko pred ohlásením nových opatrení sa pred supermarketmi tvorili dlhé rady ľudí, ktorí sa do nich nahrnuli pred ich plánovaným zatvorením. Potraviny budú môcť totiž počas dňa ponúkať len donáškovú službu. Obmedzí sa i prevádzka medzinárodného letiska v metropole Bejrút na 20 percent jeho zvyčajnej kapacity.



Libanonský premiér Hassán Dijáb v pondelok vyhlásil, že pandemickú situáciu, ktorú nazval "desivou", je možné dostať pod kontrolu jedine "úplným, striktným a tvrdým uzatvorením krajiny". Inak podľa neho hrozí, že pandémia bude mať v Libanone ešte horší vývoj ako v Taliansku. Miestne médiá vládu, ktorá počas Vianoc a Nového roka uvoľnila obmedzenia, vinia zo zlyhania. Počas sviatkov sa totiž znova otvorili reštaurácie a bary.



Situácia je kritická i v nemocniciach, kde stále stúpa počet hospitalizovaných pacientov a väčšina z nich už nemá kapacity na prijímanie ďalších. Niektoré kliniky už pacientov s ochorením COVID-19 začali odmietať, iné ich musia ošetrovať priamo v autách, keďže už nemajú voľné lôžka, píše DPA.



Prísnejšie opatrenia nasledujú po obmedzeniach zavedených 7. januára, keď začal platiť zákaz vychádzania od 18.00 h do 05.00 h, pomocou ktorých sa zatiaľ šírenie nákazy spomaliť nepodarilo. Denný nárast infikovaných dokonca krátko nato po prvý raz prekročil hranicu 5000 prípadov.



Libanon s viac ako šiestimi miliónmi obyvateľov eviduje podľa údajov ministerstva zdravotníctva 222.391 nakazených a približne 1629 obetí ochorenia COVID-19.



Táto blízkovýchodná krajina navyše zažíva jednu z najťažších hospodárskych kríz vo svojich dejinách a mnoho ľudí sa prepadlo pod hranicu chudoby. Situáciu ešte viac zhoršili koronavírusová kríza a mohutný výbuch v bejrútskom prístave začiatkom augusta, pri ktorom zomrelo viac ako 190 ľudí.