Libanon zaznamenal vysídlenie asi 30.000 ľudí po izraelských útokoch
Izrael pokračuje v útokoch na Libanon, najmä na šiitské predmestia Bejrútu a juh krajiny po vydaní evakuačných príkazov pre miestnych obyvateľov.
Autor TASR
Ženeva 3. marca (TASR) - Približne 30.000 ľudí muselo v dôsledku eskalácie situácie na Blízkom východe opustiť svoje domovy v Libanone, uviedol v utorok Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Izrael pokračuje v útokoch na Libanon, najmä na šiitské predmestia Bejrútu a juh krajiny po vydaní evakuačných príkazov pre miestnych obyvateľov. „Z oblastí na juhu Libanonu, z údolia Bikáa i južných predmestí Bejrútu prichádzajú správy o masovom vysídľovaní obyvateľov po izraelskej výzve na evakuáciu... a po intenzívnych leteckých útokoch,“ uviedol hovorca UNHCR Babar Baloch.
„K včerajšiemu dňu bolo podľa opatrných odhadov zaregistrovaných a ubytovaných v kolektívnych útočiskách takmer 30.000 ľudí. Mnohí ďalší spali vo svojich autách na okraji ciest,“ povedal hovorca UNHCR na tlačovej konferencii v Ženeve. Podľa jeho slov ďalšie osoby cestujú pešo a hľadajú úkryt v iných oblastiach.
Libanonské militantné hnutie Hizballáh v utorok oznámilo, že zaútočilo na tri izraelské vojenské základne v reakcii na údery Izraela.
Hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Ravina Shamdasaniová vyjadrila znepokojenie z eskalácie v Libanone, ktorú spustil útok Hizballáhu na Izrael. „Naliehavo vyzývame obe strany, aby okamžite ukončili toto výrazné eskalovanie násilia a vrátili sa k dohodnutému prímeriu,“ pripomenula dohodu o prímerí z novembra 2024.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyjadril zdesenie zo situácie na Blízkom východe a vyzval všetky strany konfliktu na zdržanlivosť, predchádzanie ďalšej eskalácii a prijatie opatrení na ochranu civilistov a civilnej infraštruktúry. „Jediný spôsob, ako ukončiť zabíjanie, ničenie a zúfalstvo, je vrátiť sa k rokovaciemu stolu,“ povedala Shamdasaniová.
Izrael a Spojené štáty v sobotu spustili koordinovanú vojenskú operáciu proti Iránu. Teherán na to reagoval útokmi v celom regióne a následne sa do konfliktu zapojil aj Hizballáh, ktorý dlhodobo podporovaný Iránom pomocou dodávok zbraní, peňazí a výcvikom jeho bojovníkov.
