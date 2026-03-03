Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Libanon zaznamenal vysídlenie asi 30.000 ľudí po izraelských útokoch

Na snímke záchranári prezerajú trosky po leteckom útoku izraelskej armády, ktorý zasiahol niekoľko budov na južnom predmestí libanonskej metropoly Bejrút v utorok 3. marca 2026. Foto: TASR/AP

Izrael pokračuje v útokoch na Libanon, najmä na šiitské predmestia Bejrútu a juh krajiny po vydaní evakuačných príkazov pre miestnych obyvateľov.

Autor TASR
Ženeva 3. marca (TASR) - Približne 30.000 ľudí muselo v dôsledku eskalácie situácie na Blízkom východe opustiť svoje domovy v Libanone, uviedol v utorok Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Izrael pokračuje v útokoch na Libanon, najmä na šiitské predmestia Bejrútu a juh krajiny po vydaní evakuačných príkazov pre miestnych obyvateľov. „Z oblastí na juhu Libanonu, z údolia Bikáa i južných predmestí Bejrútu prichádzajú správy o masovom vysídľovaní obyvateľov po izraelskej výzve na evakuáciu... a po intenzívnych leteckých útokoch,“ uviedol hovorca UNHCR Babar Baloch.

„K včerajšiemu dňu bolo podľa opatrných odhadov zaregistrovaných a ubytovaných v kolektívnych útočiskách takmer 30.000 ľudí. Mnohí ďalší spali vo svojich autách na okraji ciest,“ povedal hovorca UNHCR na tlačovej konferencii v Ženeve. Podľa jeho slov ďalšie osoby cestujú pešo a hľadajú úkryt v iných oblastiach.

Libanonské militantné hnutie Hizballáh v utorok oznámilo, že zaútočilo na tri izraelské vojenské základne v reakcii na údery Izraela.

Hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Ravina Shamdasaniová vyjadrila znepokojenie z eskalácie v Libanone, ktorú spustil útok Hizballáhu na Izrael. „Naliehavo vyzývame obe strany, aby okamžite ukončili toto výrazné eskalovanie násilia a vrátili sa k dohodnutému prímeriu,“ pripomenula dohodu o prímerí z novembra 2024.

Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyjadril zdesenie zo situácie na Blízkom východe a vyzval všetky strany konfliktu na zdržanlivosť, predchádzanie ďalšej eskalácii a prijatie opatrení na ochranu civilistov a civilnej infraštruktúry. „Jediný spôsob, ako ukončiť zabíjanie, ničenie a zúfalstvo, je vrátiť sa k rokovaciemu stolu,“ povedala Shamdasaniová.

Izrael a Spojené štáty v sobotu spustili koordinovanú vojenskú operáciu proti Iránu. Teherán na to reagoval útokmi v celom regióne a následne sa do konfliktu zapojil aj Hizballáh, ktorý dlhodobo podporovaný Iránom pomocou dodávok zbraní, peňazí a výcvikom jeho bojovníkov.
.

