Libanon žiada o družicové snímky sponad prístavu v Bejrúte

Bejrút 4. mája (TASR) - Sudca, ktorý vyšetruje minuloročný mohutný výbuch v bejrútskom prístave, požiadal krajiny s družicami umiestnenými nad Libanonom, aby libanonským vyšetrujúcim orgánom poskytli snímky, čo by mohli pomôcť pri vyšetrovaní prípadu.



Libanonská štátna tlačová agentúra LNA neuviedla krajiny, ktoré sudca Tárik Bitar požiadal o družicové snímky prístavu pred výbuchom, počas neho a po ňom.



Mohutný výbuch, ktorý v bejrútskom prístave nastal 4. augusta minulého roku, si vyžiadal viac ako 200 mŕtvych a tisíce zranených a spustošil veľkú časť hlavného mesta.



Predpokladá sa, že explodovalo 2750 ton dusičnanu amónneho, ktorý bol v prístave uložený od roku 2013, keď ho tamojšie colné úrady zhabali z plavidla Rhosus, prevážajúceho náklad liadku z Gruzínska do Mozambiku.



Zhabaný tovar zostal uložený v sklade, aj keď colníci opakovane - ale neúspešne - žiadali súd, aby nariadil odvoz tohto materiálu.



Od výbuchu v prístave uplynulo deväť mesiacov, ale stále nie je známe, čo vyvolalo počiatočný požiar v prístavnom sklade, ktorý potom spôsobil výbuch, alebo kto je zodpovedný za to, že v prístavnom sklade sa roky skladovala potenciálne veľmi nebezpečná chemikália.



Niekoľko dní po výbuchu libanonský prezident Michel Aún informoval, že požiadal Francúzsko, ktoré má s Libanonom blízke vzťahy ako so svojou bývalou kolóniou, o družicové snímky z inkriminovaného času.



Takéto zábery by vyšetrovateľom umožnili zistiť, či sa nad touto zónou pohybovali lietadlá alebo rakety.



Bezprostredne po výbuchu libanonské úrady nevylúčili útok, hoci sa neobjavili nijaké dôkazy, ktoré by to vôbec naznačovali.



Odchádzajúci premiér Hassan Dijáb krátko po výbuchu informoval, že požiadal francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o družicové snímky prístavu pred výbuchom a po ňom.



Libanonský novinár Júsif Dijáb, ktorý sleduje vývoj vyšetrovania tohto prípadu, podľa AFP uviedol, že Bitarova žiadosť je oficiálnym právnym memorandom a druhá strana je povinná naň odpovedať.



Podľa novinárovho názoru tento postup sudcu naznačuje, že nevylučuje verziu o útoku ako príčine výbuchu v bejrútskom prístave.



Dijáb, ktorý nie je v príbuzenskom vzťahu s dosluhujúcim premiérom, podľa AFP uviedol, že krajinami, ktorým mohlo byť memorandum adresované, by mohli byť Spojené arabské emiráty, Francúzsko, USA, Čína, Japonsko, Kanada a Turecko.



V polovici apríla sudca Bitar nariadil prepustenie šiestich osôb, ktoré boli mesiace zadržané v rámci vyšetrovania prípadu. Medzi nimi bol aj dôstojník, ktorý pred výbuchom písomne upozornil svojich nadriadených na riziko, ktoré predstavoval materiál uložený v prístave.



Vo väzbe zostáva 19 ľudí vrátane úradníkov prístavu a šéfa colného oddelenia.



Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) však uviedla, že libanonské úrady nie sú schopné uviesť dôkazy a vzniesť obvinenia voči týmto zadržiavaným osobám. HRW preto vyjadrila pochybnosť, či by prípadný súdny proces s týmito osobami bol spravodlivý.