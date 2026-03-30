Libanon žiada Ukrajinu o vydanie predpokladaného agenta Mosadu
Autor TASR
Bejrút 30. marca (TASR) - Libanon požiadal ukrajinské veľvyslanectvo v Bejrúte o vydanie muža, ktorý tam hľadá útočisko a pravdepodobne spolupracoval s izraelskou spravodajskou službou Mosad. Pre agentúru AFP to v pondelok uviedli vysokopostavený libanonský bezpečnostný predstaviteľ a zdroj z militantného hnutia Hizballáh, píše TASR.
Libanonské bezpečnostné služby zadržali desiatky ľudí podozrivých z činnosti v prospech Izraela, pričom mnohých z nich nalákali na internete po hospodárskom kolapse Libanonu, ktorý sa začal v roku 2019.
Zdroj z Hizballáhu tvrdí, že v septembri skupina zadržala sýrsko-palestínskeho občana, ktorý má aj ukrajinské občianstvo. Muž údajne zaparkoval svoju motorku na ceste vedúcej cez predmestia na letisko v Bejrúte, kde Iránom podporovaní militanti de facto zastávajú bezpečnostnú úlohu. V motorke bolo podľa neho „nastražené výbušné zariadenie maskované ako batéria“.
Militantné hnutie zadržiavalo muža až do začiatku vojny s Izraelom 2. marca. Izraelská armáda pár dní po začiatku vojny zasiahla budovu na južnom predmestí v blízkosti miesta, kde bol tento muž zadržaný. To mu umožnilo utiecť na ukrajinské veľvyslanectvo, uviedol zdroj.
Generálnej bezpečnostnej agentúre Libanonu sa podarilo zadržať päť údajných členov skupiny, ktorá pracovala so zmieneným mužom.
„Ukrajinské veľvyslanectvo nás 10. marca kontaktovalo a požiadalo o udelenie oprávnenia svojmu občanovi...ktorý sa tam nachádza a stratil svoj cestovný pas, odísť cez letisko v Bejrúte,“ povedal šéf tejto agentúry. Po tom, čo si prezreli meno a fotografiu tohto muža, sa dozvedeli, že po ňom pátrajú libanonské orgány, objasnil. Orgány predstaviteľom ukrajinského veľvyslanectva uviedli, že je povinné vydať tohto muža „hľadaného za účasť v bunke patriacej izraelskému Mosadu, ktorá plánovala vraždy a bombové útoky v južných predmestiach Bejrútu“.
Od začiatku vojny, do ktorej bol Libanon vtiahnutý po útokoch Hizballáhu na Izrael, armáda židovského štátu takmer denne podniká údery na južné predmestia libanonskej metropoly.
Podľa zdroja z libanonského súdnictva v októbri zadržali v Libanone viac než 30 osôb pre podozrenie z poskytovania presných informácií o zariadeniach Hizballáhu a pohyboch členov tohto hnutia Izraelu počas predchádzajúcej vojny s Izraelom v rokoch 2023 a 2024.
Ľudia obvinení z práce pre Izrael dostali v minulosti tresty odňatia slobody až do 25 rokov.
