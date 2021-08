Libanončania protestujú proti zrušeniu dotácií na pohonné látky

Bejrút 12. augusta (TASR) - Obyvatelia Libanonu vo štvrtok zablokovaním dôležitých ciest protestovali proti rozhodnutiu centrálnej banky, ktorá v stredu oznámila, že už nemôže dotovať ceny dovážaných pohonných látok.



Zrušenie dotácií povedie k tomu, že ceny pohonných hmôt stúpnu asi päťnásobne. Zdraženie vykurovacieho oleja bude mať priamy vplyv na ceny dopravy, základných potravín, potravinárskych výrobkov a zdravotníckych služieb, ktoré sa už od začiatku krízy v októbri 2019 v Libanone značne zvýšili.



Spravodajský web L’Orient-Le Jour vo štvrtok informoval, že nahnevaní Libanončania zablokovali vo štvrtok ráno niekoľko ciest zo severu na juh, vedúcich cez údolie Bikáa. Väčšina čerpacích staníc v krajine zostala zavretá a ich prevádzkovatelia čakajú na stanovenie nových cien benzínu, napísal denník.



Pekárne vo štvrtok tiež neotvorili, alebo majú len obmedzenú ponuku. Svoju prevádzku obmedzili i predajne plynových kanistrov, čo je podľa spomínaného denníka príznakom zhoršenia krízy.



V tejto súvislosti generálny prokurátor Alí Íbrahím nariadil bezpečnostným silám hliadkovať pri všetkých čerpacích staniciach v krajine a zabezpečiť, aby predali všetky svoje zásoby benzínu a vykurovacieho oleja.



V reakcii na rozhodnutie centrálnej banky už v stredu večer vyšli do ulíc druhého najväčšieho mesta krajiny - prístavu Tripolis (Tarábalus) - stovky protestujúcich, aby vyjadrili svoj hnev.



Demonštranti zastavovali cisternové autá s úmyslom zmocniť sa ich nákladu. Keď sa armáda snažila týchto ľudí zastaviť, došlo k potýčkam, ktoré si podľa libanonského Červeného kríža vyžiadali najmenej sedem zranených.



Poslanec Džibrán Básil, zať prezidenta Michela Aúna a vodca najväčšieho kresťanského bloku v libanonskom parlamente, označil rozhodnutie guvernéra centrálnej banky o zrušení dotácií za "zločin". Guvernér Rijád Salamí chce podľa neho Libanon "vyhodiť do vzduchu" v čase, keď bolo "na dohľad zostavenie novej vlády".



Libanonské médiá informovali, že vedenie krajiny sa medzičasom snaží nájsť riešenie tejto situácie: prezident Aún povolal vo štvrtok do prezidentského paláca guvernéra Salamího, premiéra Hassana Dijába a ďalších predstaviteľov.



Aún na rokovaní trval na tom, že zrušenie dotácií bude mať vážne sociálno-ekonomické dôsledky vo všetkých oblastiach. Žiadal, aby libanonská centrálna banka koordinovala všetky svoje rozhodnutia s výkonnou mocou, ako to stanovuje aj ústava.



Salamí však informoval hlavu štátu, že banka už nemôže zachovať zavedené dotácie bez toho, aby nemusela čerpať zo svojich rezerv, pričom uviedol, že tento krok si bude vyžadovať schválenie osobitného zákona.



L’Orient-Le Jour informoval, že keď Salamí odchádzal z prezidentského paláca, skupina zhromaždených demonštrantov doňho hádzala vajcia.