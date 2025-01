Libanončania sa pokúšajú vrátiť na juh krajiny

Bejrút 26. januára (TASR) - Stovky obyvateľov južného Libanonu sa v nedeľu ráno snažia vrátiť do svojich domovov napriek pretrvávajúcej prítomnosti izraelských síl. Medzičasom tamojšie úrady informovali o izraelskom útoku, ktorý v oblasti zabil najmenej dvoch ľudí a ďalších 32 zranil. TASR sa odvoláva na agentúru AFP.



Podľa dohody o prímerí medzi Izraelom a hnutím Hizballáh by mala v nedeľu uplynúť lehota na stiahnutie vojakov izraelskej armády z juhu Libanonu. Izrael však v piatok oznámil, že sťahovanie jednotiek bude trvať viac ako 60 dní stanovených dohodou. Druhú stranu viní z jej neúplného dodržiavania.



Napriek tomu spravodajcovia agentúry AFP videli kolóny desiatok áut smerujúcich do dedín na juhu krajiny.



Izraelská armáda však podľa libanonského ministerstva zdravotníctva v nedeľu spustila na prichádzajúcich obyvateľov streľbu. Pri útokoch v pohraničných oblastiach zahynuli podľa tamojších úradov najmenej dvaja ľudia a ďalších asi 32 utrpelo zranenia.



Dohoda o prímerí nadobudla účinnosť 27. novembra, pričom obe strany sa opakovane obviňujú z jej porušovania.