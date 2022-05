Libanončania žijúci v cudzine hlasovali v parlamentných voľbách

Bejrút 9. mája (TASR) - Účasť na predčasnom hlasovaní vo voľbách do libanonského parlamentu, ktoré sa v nedeľu konali v 48 krajinách sveta, sa pohybovala okolo 50 percent, informoval v pondelok na svojom webe denník L'Orient-Le Jour.



V Európe bola celková účasť 51,89 percenta, zatiaľ čo v Afrike 48,95 percenta, dodal denník.



Celkovo malo v nedeľu v 48 krajinách možnosť hlasovať 194.348 registrovaných libanonských voličov žijúcich v cudzine.



Najvyššia účasť - podľa údajov z nedele o 18.00 h SELČ - bola v Luxembursku (70 percent), na Cypre (69,40 percenta) a vo Švajčiarsku (67,47 percenta).



Najnižšiu účasť hlásili z africkej krajiny Togo, kde svoje právo voliť využilo 23,36 percenta tam žijúcich Libanončanov.



Minulý piatok mohli voliť Libanončania žijúci v Iráne a deviatich arabských krajinách. Registrovaných tam bolo 31.000 Libanončanov. Konečná účasť na voľbách dosiahla 59,49 percenta.



V nedeľu (miestneho času) sa začalo hlasovať aj v Spojených štátoch - kde žije najväčšia komunita registrovaných voličov - a v Kanade.



Libanonskí občania žijúci v zahraničí dostali možnosť spolurozhodovať o zložení 128-členného libanonského parlamentu prvýkrát v roku 2018.



V samotnom Libanone budú parlamentné voľby 15. mája. Hlasovanie sa koná v čase bezprecedentnej finančnej krízy, ktorá okrem iného podnietila aj masový odchod obyvateľstva.



AP poznamenala, že o počte Libanončanov žijúcich v cudzine nie sú žiadne oficiálne údaje, ale odhaduje sa, že diaspóra je viac ako dvojnásobne početnejšia ako vyše štvormiliónová populácia Libanonu.



Podľa AP predstavitelia libanonskej opozície vkladajú svoje nádeje v zmenu politických pomerov v Libanone práve do hlasov diaspóry. Odborníci však očakávajú skôr zachovanie politického status quo.



Nadchádzajúce parlamentné voľby sú v Libanone prvé od začiatku hospodárskej krízy v roku 2019 a ničivého výbuchu v bejrútskom prístave, ku ktorému došlo o rok neskôr - v auguste 2020.



Libanonská libra od roku 2019 stratila viac ako 90 percent svojej hodnoty a chudoba zasiahla viac ako 80 percent obyvateľstva.



Svetová banka označila hospodársku krízu v Libanone za jednu z najhorších od polovice 19. storočia. Libanonské vládne úrady opakovane nedokázali vytýčiť cestu, ktorá by krajine pomohla dostať sa z krízy.