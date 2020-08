Libanonská armáda: Nádej v nájdenie preživších sa stráca

Bejrút 9. augusta (TASR) - Libanonská armáda v nedeľu uviedla, že nádeje na nájdenie preživších po mohutnom výbuchu v prístave metropoly Bejrút sa po dňoch pátracích a záchranných operácií podporovaných medzinárodnými odborníkmi zmenšili.



"Po troch dňoch pátracích a záchranných operácií môžeme povedať, že sme dokončili prvú fázu, ktorá zahŕňala možnosť nájdenia pozostalých," uviedol na tlačovej konferencii v Bejrúte plukovník libanonskej armády Roger Chury.



"Ako technici pracujúci na povrchu môžeme povedať, že nádej, že nájdeme preživších, sa stráca," dodal Chury, ktorý vedie tím vojenských technikov pôsobiacich v mieste výbuchu.



Podľa oficiálnej bilancie si mohutné explózie skladov v bejrútskom prístave vyžiadali najmenej 158 obetí na životoch a okolo 6000 zranených. Ďalšie desiatky ľudí sú nezvestné a stovky tisíc obyvateľov Bejrútu prišli o strechu nad hlavou.



Časť Libanončanov tvrdí, že utorňajšiu tragédiu zavinila dlhoročná korupcia a zlé spravovanie krajiny zo strany politického establišmentu.



Demonštrantov neuspokojilo ani sobotňajšie vyhlásenie premiéra Hassána Dijába, ktorý prisľúbil, že iniciuje konanie predčasných parlamentných volieb.



Do ulíc zničeného centra Bejrútu vyšli v sobotu tisíce ľudí. Protesty na viacerých miestach v okolí vládnych budov prerástli do násilností, pri ktorých utrpelo zranenia viac ako 230 ľudí. O život prišiel jeden policajt. Protestujúci vtrhli do viacerých ministerstiev a do sídla libanonskej bankovej asociácie.



Americké veľvyslanectvo v Bejrúte vyjadrilo podporu protestom v Bejrúte, avšak zdôraznilo, že musia prebiehať pokojne.



Demonštrantov v nedeľu podporil aj americký prezident Donald Trump, podľa ktorého by libanonská vláda mala viesť "komplexné a transparentné" vyšetrovanie explózií.



Podľa Bieleho domu Trump súčasne vyzýva na upokojenie situácie v Libanone, pričom však uznáva oprávnenosť výziev pokojne demonštrujúcich Libanončanov na transparentnosť, uskutočnenie reforiem a vyvodenie zodpovednosti za dianie v krajine.