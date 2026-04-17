Libanonská armáda obvinila Izrael z porušenia prímeria
Izraelská armáda pre agentúru AP uviedla, že preveruje správy o ostreľovaní a delostreleckej paľbe v južnom Libanone.
Autor TASR
Bejrút 17. apríla (TASR) - Libanonská armáda v noci na piatok obvinila Izrael z porušenia prímeria, ktoré oficiálne vstúpilo do platnosti o polnoci. Izraelská armáda podľa nej aj po tomto termíne opakovane ostreľovala viaceré dediny na juhu krajiny, obyvateľov preto vyzvala, aby sa do domovov v tejto oblasti nevracali. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Izraelská armáda pre agentúru AP uviedla, že preveruje správy o ostreľovaní a delostreleckej paľbe v južnom Libanone. Podmienky prímeria podľa americkej vlády zakazujú Izraelu útoční vojenské operácie v Libanone, ponechávajú mu však väčší priestor na „sebaobranu“ proti „plánovaným, bezprostredne hroziacim alebo prebiehajúcim útokom“.
Prímerie v Libanone oznámil americký prezident Donald Trump vo štvrtok po týždňoch bojov medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh. V platnosti by malo byť zatiaľ desať dní.
Iránom podporovaný Hizballáh krátko pred začiatkom prímeria o polnoci miestneho času (23.00 h SELČ) ešte odpálil početné rakety na sever Izraela. Tamojšie záchranné služby hlásili podľa AP najmenej osem zranených. Izraelská armáda oznámila, že v reakcii zaútočila na odpaľovacie zariadenia militantov. Libanonská vláda nie je aktívnym účastníkom konfliktu, doplnila DPA.
