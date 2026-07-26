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Libanonská armáda odsúdila pokračujúce útoky Izraela
Hoci násilie od podpísania rámcovej dohody, ako aj memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, ustúpilo, Libanon naďalej hlási sporadické izraelské útoky a ostreľovanie juhu krajiny.
Autor TASR
Bejrút 26. júla (TASR) - Libanonská armáda v nedeľu odsúdila pretrvávajúce izraelské vojenské aktivity na juhu krajiny. Tieto operácie podľa armády bránia jej plnému nasadeniu v súlade s rámcovou dohodou, ktorú krajiny uzavreli minulý mesiac. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Izraelské okupačné sily pokračujú v útokoch a porušovaní platných dohôd a medzinárodného práva prostredníctvom systematického ničenia a zbúravania domovov, bombardovania a útokov s použitím automatických zbraní vo viacerých južných oblastiach,“ uviedla libanonská armáda sa vo vyhlásení.
„Pokračovanie v týchto útokoch bráni plnému nasadeniu armády v súlade s platnými dohodami a znemožňuje návrat obyvateľov do ich dedín a miest,“ dodala.
Cieľom spomínanej rámcovej dohody, ktorú sprostredkovali USA, je „trvalý mier a bezpečnosť“ medzi krajinami. Dohoda predpokladá stiahnutie izraelskej armády z južného Libanonu, jej nahradenie libanonskými ozbrojenými silami a odzbrojenie proiránskeho militantného hnutia Hizballáh.
Izrael a Libanon sa na tejto zmluve dohodli viac ako tri mesiace po tom, čo Hizballáh vtiahol Bejrút do konfliktu na Blízkom východe raketovou paľbou na Izrael, a to v reakcii na zabitie najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. To následne vyvolalo rozsiahle izraelské letecké údery a pozemnú inváziu, pri ktorých podľa libanonských úradov zahynulo viac ako 4300 ľudí.
Hoci násilie od podpísania rámcovej dohody, ako aj memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, ustúpilo, Libanon naďalej hlási sporadické izraelské útoky a ostreľovanie juhu krajiny.
Libanonský prezident Džúzíf Awn počas utorkovej návštevy USA vyjadril presvedčenie, že odchod izraelskej armády z krajiny by mohol odstrániť „hlavnú príčinu, ktorou Hizballáh dlhodobo ospravedlňuje svoje konanie“. Až vtedy bude podľa neho možné odzbrojiť toto hnutie.
„Izraelské okupačné sily pokračujú v útokoch a porušovaní platných dohôd a medzinárodného práva prostredníctvom systematického ničenia a zbúravania domovov, bombardovania a útokov s použitím automatických zbraní vo viacerých južných oblastiach,“ uviedla libanonská armáda sa vo vyhlásení.
„Pokračovanie v týchto útokoch bráni plnému nasadeniu armády v súlade s platnými dohodami a znemožňuje návrat obyvateľov do ich dedín a miest,“ dodala.
Cieľom spomínanej rámcovej dohody, ktorú sprostredkovali USA, je „trvalý mier a bezpečnosť“ medzi krajinami. Dohoda predpokladá stiahnutie izraelskej armády z južného Libanonu, jej nahradenie libanonskými ozbrojenými silami a odzbrojenie proiránskeho militantného hnutia Hizballáh.
Izrael a Libanon sa na tejto zmluve dohodli viac ako tri mesiace po tom, čo Hizballáh vtiahol Bejrút do konfliktu na Blízkom východe raketovou paľbou na Izrael, a to v reakcii na zabitie najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. To následne vyvolalo rozsiahle izraelské letecké údery a pozemnú inváziu, pri ktorých podľa libanonských úradov zahynulo viac ako 4300 ľudí.
Hoci násilie od podpísania rámcovej dohody, ako aj memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, ustúpilo, Libanon naďalej hlási sporadické izraelské útoky a ostreľovanie juhu krajiny.
Libanonský prezident Džúzíf Awn počas utorkovej návštevy USA vyjadril presvedčenie, že odchod izraelskej armády z krajiny by mohol odstrániť „hlavnú príčinu, ktorou Hizballáh dlhodobo ospravedlňuje svoje konanie“. Až vtedy bude podľa neho možné odzbrojiť toto hnutie.