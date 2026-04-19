Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 19. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Libanonská armáda počas prímeria obnovuje poškodené mosty a cesty

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bejrút 19. apríla (TASR) - Libanonská armáda v nedeľu oznámila, že znovuotvorila cestu a most na juhu krajiny, ktoré boli poškodené izraelskými útokmi. Oprava mostov a ciest, ktoré boli terčom úderov, prebieha v čase desaťdňového prímeria medzi Izraelom a Libanonom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Izraelské útoky na mosty cez rieku Lítaní podľa libanonskej armády z veľkej časti odrezali oblasť južne od vodnej cesty od zvyšku Libanonu. Izrael tvrdil, že ničí mosty, ktoré využíva militantné hnutie Hizballáh.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že Izrael a Libanon súhlasili s desaťdňovým prímerím v konflikte, ktorý si v Libanone vyžiadal takmer 2300 obetí na životoch a v jeho dôsledku je vysídlených viac než milión ľudí.

Libanonská armáda a miestne orgány od začiatku tohto prímeria pracujú na znovuotvorení ciest, ktoré boli zablokované kvôli izraelským útokom. V piatok ráno znovuotvorili most Kásmíja, čo umožnilo vysídleným ľuďom z juhu Libanonu vrátiť sa do oblasti.

Izraelská armáda v sobotu oznámila, že vytvorila na juhu Libanonu tzv. žltú líniu, podobnú tej v Pásme Gazy. Stanica CNN s odvolaním na vysokopostavených predstaviteľov izraelských obranných síl uviedla, že tento krok bude brániť obyvateľom 55 libanonských dedín v návrate do oblastí okupovaných izraelskou armádou.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Od premiérov závisí, či sa nevrátia zlé vzťahy SR a Maďarska

ULICAMI BRATISLAVY: Máme sa báť zemetrasení?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Apríl sa ukazuje v plnej sile

J.HRABKO KOMENTUJE ÚSTAVNÉ NOVELY V NRSR: Niečo za niečo