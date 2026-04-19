Libanonská armáda počas prímeria obnovuje poškodené mosty a cesty
Izraelské útoky na mosty cez rieku Lítaní podľa libanonskej armády z veľkej časti odrezali oblasť južne od vodnej cesty od zvyšku Libanonu.
Autor TASR
Bejrút 19. apríla (TASR) - Libanonská armáda v nedeľu oznámila, že znovuotvorila cestu a most na juhu krajiny, ktoré boli poškodené izraelskými útokmi. Oprava mostov a ciest, ktoré boli terčom úderov, prebieha v čase desaťdňového prímeria medzi Izraelom a Libanonom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Izraelské útoky na mosty cez rieku Lítaní podľa libanonskej armády z veľkej časti odrezali oblasť južne od vodnej cesty od zvyšku Libanonu. Izrael tvrdil, že ničí mosty, ktoré využíva militantné hnutie Hizballáh.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že Izrael a Libanon súhlasili s desaťdňovým prímerím v konflikte, ktorý si v Libanone vyžiadal takmer 2300 obetí na životoch a v jeho dôsledku je vysídlených viac než milión ľudí.
Libanonská armáda a miestne orgány od začiatku tohto prímeria pracujú na znovuotvorení ciest, ktoré boli zablokované kvôli izraelským útokom. V piatok ráno znovuotvorili most Kásmíja, čo umožnilo vysídleným ľuďom z juhu Libanonu vrátiť sa do oblasti.
Izraelská armáda v sobotu oznámila, že vytvorila na juhu Libanonu tzv. žltú líniu, podobnú tej v Pásme Gazy. Stanica CNN s odvolaním na vysokopostavených predstaviteľov izraelských obranných síl uviedla, že tento krok bude brániť obyvateľom 55 libanonských dedín v návrate do oblastí okupovaných izraelskou armádou.
Izraelské útoky na mosty cez rieku Lítaní podľa libanonskej armády z veľkej časti odrezali oblasť južne od vodnej cesty od zvyšku Libanonu. Izrael tvrdil, že ničí mosty, ktoré využíva militantné hnutie Hizballáh.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že Izrael a Libanon súhlasili s desaťdňovým prímerím v konflikte, ktorý si v Libanone vyžiadal takmer 2300 obetí na životoch a v jeho dôsledku je vysídlených viac než milión ľudí.
Libanonská armáda a miestne orgány od začiatku tohto prímeria pracujú na znovuotvorení ciest, ktoré boli zablokované kvôli izraelským útokom. V piatok ráno znovuotvorili most Kásmíja, čo umožnilo vysídleným ľuďom z juhu Libanonu vrátiť sa do oblasti.
Izraelská armáda v sobotu oznámila, že vytvorila na juhu Libanonu tzv. žltú líniu, podobnú tej v Pásme Gazy. Stanica CNN s odvolaním na vysokopostavených predstaviteľov izraelských obranných síl uviedla, že tento krok bude brániť obyvateľom 55 libanonských dedín v návrate do oblastí okupovaných izraelskou armádou.