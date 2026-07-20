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Libanonská armáda preberá kontrolu nad troma dedinami na juhu krajiny

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj z libanonskej armády pre AFP povedal, že jednotky zintenzívnili hliadky v niekoľkých dedinách hraničiacich s oblasťami okupovanými Izraelom na juhu krajiny.

Autor TASR
Bejrút 20. júla (TASR) - V troch dedinách na juhu Libanonu sa v pondelok začali operácie, v rámci ktorých nad nimi preberá kontrolu libanonská armáda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a vyhlásenia amerického ministerstva zahraničných vecí zverejneného na jeho internetovej stránke.

V dedinách Frún, Srífá, Zawtar al-Gharbíja sa dnes začali operácie v pilotných zónach v súlade s trojstranným rámcom a pod záštitou Vojenskej koordinačnej skupiny pre Libanon,“ uviedol rezort.

Tento krok je podľa ministerstva „výsledkom minulotýždňových rokovaní medzi Izraelom a Libanonom v Ríme“. Spojené štáty budú naďalej úzko spolupracovať s oboma stranami s cieľom zrealizovať spomínaný rámec.

Izrael a Libanon podpísali 26. júna 2026 vo Washingtone rámcovú dohodu sprostredkovanú USA. Táto dohoda slúži ako základ na obnovenie libanonskej suverenity, postupné ukončenie bojov medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh podporovaným Iránom a nastolenie trvalého mieru medzi oboma krajinami.

Na základe dokumentu sa majú izraelské jednotky stiahnuť z južného Libanonu, ktorý okupujú s tým, že kontrolu v tejto oblasti má prevziať libanonská armáda.

Cieľom spomínaných bezpečnostných pilotných zón je otestovať tento postup v niekoľkých dedinách na oboch brehoch rieky Lítání a to predtým, než sa uplatní aj v ďalších oblastiach.

Dohoda, ktorú však Hizballáh odmieta, nestanovuje časový rámec na stiahnutie Izraela. Izraelskí predstavitelia navyše opakovane vyhlasujú, že pokiaľ sa Hizballáh neodzbrojí, ich jednotky zostanú v „bezpečnostnej zóne“ na libanonskom území v hĺbke desať kilometrov.

Zdroj z libanonskej armády pre AFP povedal, že jednotky zintenzívnili hliadky v niekoľkých dedinách hraničiacich s oblasťami okupovanými Izraelom na juhu krajiny.
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