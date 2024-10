Libanonská armáda ubezpečuje, že plní svoje povinnosti a aj na juhu

Bejrút 8. októbra (TASR) - Libanonská armáda v utorok ubezpečila, že si plní svoje povinnosti na celom území štátu vrátane hraníc. Toto vyhlásenie je reakciou na kritiku, ktorá sa voči armáde vedie v niektorých médiách, informoval libanonský spravodajský web L'Orient-Le Jour (OLJ), píše TASR.



Velenie armády vo svojej tlačovej správe potvrdzuje, že "dostupnými prostriedkami udržiava svoju úroveň pripravenosti na obranu vlasti" vrátane jej južnej hranice - s Izraelom. Dodáva, že armáda postupuje v súlade s usmerneniami výkonnej moci, rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 a v koordinácii s misiou OSN pre ozbrojené sily v Libanone (UNIFIL).



Rezolúcia č. 1701 z júla 2006 ukončila vojnu medzi libanonským šiitským proiránskym hnutím Hizballáh a Izraelom. Ustanovuje okrem iného, že v oblasti južne od rieky Lítání smie byť rozmiestnená iba libanonská armáda a UNIFIL a nesmie sa tam nachádzať žiadna iná ozbrojená skupina.



OLJ doplnil, že jednotky libanonskej armády sa momentálne nezapájajú do bojov s izraelskou armádou, ktorej oddiely v rámci pozemnej operácie vstúpili do oblasti na hraniciach s Libanonom s cieľom neutralizovať tam infraštruktúru Hizballáhu útočiaceho na sever Izraela.



Libanonský denník súčasne pripomenul, že izraelská armáda doteraz reagovala na paľbu z pozícii izraelskej armády iba jediný raz, a to po ostreľovaní, pri ktorom zahynul jeden z libanonských vojakov.



Velenie libanonskej armády vo svojom vyhlásení odsúdilo "určité médiá", ktoré spustili "očierňujúce kampane a ohováranie" voči armáde a jej veleniu. Zdôraznilo, že prioritou armády je ukončiť izraelskú ofenzívu, chrániť občanov, pomôcť vysídleným, pokračovať v záchranných operáciách a zároveň zachovať v Libanone občiansky zmier a vnútornú stabilitu.



Denník OLJ pripomenul, že hlavný veliteľ libanonskej armády, generál Joseph Awn, sa pravidelne spomína ako konsenzuálny kandidát na post prezidenta republiky, ktorý je už takmer dva roky neobsadený.