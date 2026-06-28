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Libanonská armáda varuje pred pokusmi narušiť v krajine poriadok
Armádne velenie uviedlo, že nebude akceptovať žiadne ohrozovanie bezpečnosti ani verejného poriadku.
Autor TASR
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Bejrút 27. júna (TASR) - Libanonská armáda v sobotu večer deklarovala, že nebude tolerovať žiadne narušenie verejného poriadku. Armáda takto reagovala na protesty prívržencov proiránskeho libanonského hnutia Hizballáh, ktoré sa začali v piatok večer po oznámení podpisu rámcovej dohody medzi Libanonom a Izraelom, informoval spravodajský web L'Orient-Le Jour (OLJ).
Tieto demonštrácie, ktoré sa konali aj v Bejrúte a na jeho južnom predmestí, boli v piatok večer rozohnané armádou. Tá v sobotu večer zároveň zabránila protestným akciám a blokádam ciest v oblasti údolia Bikáa.
Libanonská armáda v krátkom komuniké poukázala na „mimoriadne výzvy, ktorým Libanon čelí“, a apelovala na občanov, aby „prejavili zodpovednosť“ tvárou v tvár výzvam Hizballáhu na protesty v Bejrúte aj v iných regiónoch. Zdôraznila význam „jednoty a solidarity s cieľom prekonať nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú našu krajinu“.
Armádne velenie uviedlo, že nebude akceptovať žiadne ohrozovanie bezpečnosti ani verejného poriadku, či už ide o akcie s nepredvídateľnými následkami, blokovanie ciest alebo poškodzovanie verejného či súkromného majetku.
Dosiahnutie rámcovej dohody medzi Izraelom a Libanonom, ktorej cieľom je „trvalý mier a bezpečnosť“ medzi oboma krajinami, oznámil v piatok 26. júna po rokovaniach vo Washingtone americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.
Ako oznámil izraelský premiér Benjamin Netanjahu, Izrael a Libanon sa dohodli na dvoch oblastiach v blízkosti tzv. žltej línie, kde sa v rámci pilotného projektu uskutoční odzbrojenie Hizballáhu a odovzdanie kontroly libanonskej armáde.
Podľa Netanjahua výber týchto dvoch lokalít odporučila samotná izraelská armáda. Jedna oblasť sa nachádza mimo nárazníkovej zóny južne od rieky Lítání; druhá mimo pôvodnej žltej línie severne od Lítání. Vymedzenie druhej žltej línie pred dvoma týždňami zahŕňalo okrem iného oblasť Zaútar aš-Šarkíja severne od Lítání a pahorok Alí Táhir.
Netanjahu zároveň zdôraznil, že izraelská armáda si zachová slobodu vojenského pôsobenia v bezpečnostnej zóne na juhu Libanonu, a to dovtedy, kým nebude Hizballáh odzbrojený a prestane pre Izrael predstavovať hrozbu.
Hizballáh, ktorý sa voči dohode stavia odmietavo - rovnako ako voči priamym rokovaniam medzi Bejrútom a Tel Avivom -, dokonca pohrozil občianskou vojnou, ak libanonské vedenie svoje rozhodnutie nezvráti.
Tieto demonštrácie, ktoré sa konali aj v Bejrúte a na jeho južnom predmestí, boli v piatok večer rozohnané armádou. Tá v sobotu večer zároveň zabránila protestným akciám a blokádam ciest v oblasti údolia Bikáa.
Libanonská armáda v krátkom komuniké poukázala na „mimoriadne výzvy, ktorým Libanon čelí“, a apelovala na občanov, aby „prejavili zodpovednosť“ tvárou v tvár výzvam Hizballáhu na protesty v Bejrúte aj v iných regiónoch. Zdôraznila význam „jednoty a solidarity s cieľom prekonať nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú našu krajinu“.
Armádne velenie uviedlo, že nebude akceptovať žiadne ohrozovanie bezpečnosti ani verejného poriadku, či už ide o akcie s nepredvídateľnými následkami, blokovanie ciest alebo poškodzovanie verejného či súkromného majetku.
Dosiahnutie rámcovej dohody medzi Izraelom a Libanonom, ktorej cieľom je „trvalý mier a bezpečnosť“ medzi oboma krajinami, oznámil v piatok 26. júna po rokovaniach vo Washingtone americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.
Ako oznámil izraelský premiér Benjamin Netanjahu, Izrael a Libanon sa dohodli na dvoch oblastiach v blízkosti tzv. žltej línie, kde sa v rámci pilotného projektu uskutoční odzbrojenie Hizballáhu a odovzdanie kontroly libanonskej armáde.
Podľa Netanjahua výber týchto dvoch lokalít odporučila samotná izraelská armáda. Jedna oblasť sa nachádza mimo nárazníkovej zóny južne od rieky Lítání; druhá mimo pôvodnej žltej línie severne od Lítání. Vymedzenie druhej žltej línie pred dvoma týždňami zahŕňalo okrem iného oblasť Zaútar aš-Šarkíja severne od Lítání a pahorok Alí Táhir.
Netanjahu zároveň zdôraznil, že izraelská armáda si zachová slobodu vojenského pôsobenia v bezpečnostnej zóne na juhu Libanonu, a to dovtedy, kým nebude Hizballáh odzbrojený a prestane pre Izrael predstavovať hrozbu.
Hizballáh, ktorý sa voči dohode stavia odmietavo - rovnako ako voči priamym rokovaniam medzi Bejrútom a Tel Avivom -, dokonca pohrozil občianskou vojnou, ak libanonské vedenie svoje rozhodnutie nezvráti.