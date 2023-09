Libanonská armáda nevpustila do krajiny tisícku sýrskych migrantov

Bejrút 7. septembra (TASR) — Libanonská armáda vo štvrtok oznámila, že tento týždeň zabránila približne 1200 sýrskym migrantom nelegálne prekročiť hranice medzi Libanonom a Sýriou. Ďalších 1100 Sýrčanov poslali vojaci späť do vlasti minulý týždeň. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



"Sýrsko-libanonské hranice sú priepustné a počet zmobilizovaných vojakov nie je dostatočný," povedal pre AFP nemenovaný bezpečnostný predstaviteľ. Väčšina Sýrčanov podľa neho prichádza do Libanonu v nádeji, že si nájde prácu.



Libanonský minister pre vysídlených ľudí Isám Šarafuddín pre miestnu rozhlasovú stanicu povedal, že od začiatku augusta vstúpilo nelegálne na územie Libanonu 8000 sýrskych utečencov. Od začiatku roka ich bolo 20.000.



Hospodárskou krízou zmietaný Libanon má na svojom území najväčší počet utečencov na obyvateľa na svete. Vláda odhaduje, že okrem šesť miliónov obyvateľov v krajine žijú takmer dva milióny utečencov zo susednej Sýrie. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) ich registruje 805.000.



Sýrska občianska vojna vypukla po potlačení pokojných protestov v roku 2011. V jej dôsledku doposiaľ podľa AFP zahynulo vyše 500.000 ľudí, milióny ľudí museli opustiť svoje domovy a bola zničená veľká časť infraštruktúry a priemyslu.



Libanonskí Predstavitelia tvrdia, že Sýrčania najnovšie utekajú do Libanonu v čase konania protestov proti zlým životným podmienkam.