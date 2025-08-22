Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Libanonská armáda začala s odzbrojovaním palestínskych milícií

Na potrebe odzbrojenia palestínskych skupín sa v máji dohodli libanonský prezident Džúzif Awn a palestínsky prezident Mahmúd Abbás.

Bejrút 22. augusta (TASR) - Libanonská armáda začala s kampaňou zameranou na odzbrojenie militantov v palestínskych utečeneckých táboroch. Počas štvrtkovej razie sa zamerala na tábor v Burdž Barádžna na severe Bejrútu, odkiaľ odviezla viacero ľahkých zbraní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Počas odzbrojovania armáda nezaznamenala žiadne incidenty. Libanonský premiér Nawáf Salám akciu privítal a označil ju „za začiatok procesu odzbrojovania Palestínčanov“. Ďalšie podobné operácie podľa neho budú nasledovať v nadchádzajúcich týždňoch.

Palestínskych utečeneckých táborov je v krajine vyše 50 a ich obyvatelia do krajiny utiekli po vzniku Izraela a následnom vyhnaní Palestínčanov z týchto území, ako aj po šesťdňovej vojne v roku 1967. V mnohých z nich pôsobia palestínske ozbrojené skupiny.

Libanonská vláda je v súčasnosti pod tlakom USA, aby odzbrojila všetky militantné skupiny v krajine vrátane šiitského hnutia Hizballáh a palestínskych milícii a aby všetky zbrane prešli pod kontrolu štátnych zložiek. Na potrebe odzbrojenia palestínskych skupín sa v máji dohodli libanonský prezident Džúzif Awn a palestínsky prezident Mahmúd Abbás.

Ten však nereprezentuje všetky palestínske skupiny v Libanone. Palestínske frakcie v krajine vo vyhlásení uviedli, že udalosti v Burdž Barádžna nemajú nič spoločné s otázkou palestínskych zbraní v táboroch. Ide podľa nich skôr o vnútornú záležitosť organizácie Fatah, ktorej predsedom je Abbás.
