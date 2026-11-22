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Libanonská armáda zadržala ľudí s 264 kilogramami výbušnín zo Sýrie
Armáda zároveň informovala o zadržaní troch osôb podozrivých z pašovania výbušnín.
Autor TASR
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Bejrút 22. novembra (TASR) - Libanonská armáda v nedeľu oznámila, že zadržala tri osoby v súvislosti s držbou 260 kilogramov výbušnín pašovaných zo Sýrie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Vďaka sledovacím a monitorovacím operáciám pozdĺž severných a východných hraníc sa armádnej jednotke podarilo zaistiť približne 264 kilogramov výbušnín prepašovaných zo sýrskeho územia,“ uviedli ozbrojené zložky vo svojom vyhlásení.
Armáda zároveň informovala o zadržaní troch osôb podozrivých z pašovania výbušnín.
Libanonský bezpečnostný zdroj tiež pre AFP povedal, že výbušniny sa dostali do krajiny zo Sýrie cez ťažko dostupný terén a „nelegálny hraničný priechod“. Dodal, že traja zadržaní muži boli „civilní pašeráci bez väzieb na akúkoľvek politickú stranu“.
Hoci sa vo vyhlásení nespomínalo libanonské militantné hnutie Hizballáh, tlak na túto skupinu podporovanú Iránom narastá. Súdny zdroj v stredu pre francúzsku agentúru uviedol, že piati jej členovia čelia obvineniam z náboru a vyzbrojovania iných osôb.
Týchto päť osôb zadržali začiatkom mesiaca v severnom Libanone, prevažne kresťanskom regióne vzdialenom od hlavných bášt Hizballáhu, uviedol zdroj.
Poslanec hnutia v piatok ostro kritizoval toto rozhodnutie a uviedol, že osoby boli „zadržané svojvoľne“.
„Vďaka sledovacím a monitorovacím operáciám pozdĺž severných a východných hraníc sa armádnej jednotke podarilo zaistiť približne 264 kilogramov výbušnín prepašovaných zo sýrskeho územia,“ uviedli ozbrojené zložky vo svojom vyhlásení.
Armáda zároveň informovala o zadržaní troch osôb podozrivých z pašovania výbušnín.
Libanonský bezpečnostný zdroj tiež pre AFP povedal, že výbušniny sa dostali do krajiny zo Sýrie cez ťažko dostupný terén a „nelegálny hraničný priechod“. Dodal, že traja zadržaní muži boli „civilní pašeráci bez väzieb na akúkoľvek politickú stranu“.
Hoci sa vo vyhlásení nespomínalo libanonské militantné hnutie Hizballáh, tlak na túto skupinu podporovanú Iránom narastá. Súdny zdroj v stredu pre francúzsku agentúru uviedol, že piati jej členovia čelia obvineniam z náboru a vyzbrojovania iných osôb.
Týchto päť osôb zadržali začiatkom mesiaca v severnom Libanone, prevažne kresťanskom regióne vzdialenom od hlavných bášt Hizballáhu, uviedol zdroj.
Poslanec hnutia v piatok ostro kritizoval toto rozhodnutie a uviedol, že osoby boli „zadržané svojvoľne“.