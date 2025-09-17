< sekcia Zahraničie
Libanonská armáda zhabala 64 miliónov tabliet nelegálneho stimulantu
Libanon v posledných rokoch čelí tlaku zo strany štátov Perzského zálivu, aby bojoval proti výrobe a pašovaniu drog, najmä captagonu, pre ktorý sú práve tieto krajiny významným odbytiskom.
Autor TASR
Bejrút 17. septembra (TASR) - Libanonská armáda v stredu oznámila, že na východe krajiny zhabala približne 64 miliónov tabliet captagonu - syntetického stimulantu z triedy amfetamínov.
Ako spresnila agentúra AFP, táto operácia sa uskutočnila po monitorovaní pohybu drogových gangov v údolí Bikáa. Podľa armády hliadka vojenskej rozviedky podporovaná jej jednotkou vykonala raziu v jednom z objektov v meste Budaj v okrese Baalbek. Okrem tabliet captagonu tam zhabali aj 79 sudov chemikálií pripravených na výrobu drog a niekoľko strojov používaných pri ich výrobe. Armáda túto operáciu označila za jednu z najväčších razií proti výrobcom nelegálneho stimulantu v Libanone.
Baalbek leží v blízkosti hraníc so Sýriou, kde sa captagon po vypuknutí občianskej vojny v roku 2011 stal najväčším exportným artiklom a kľúčovým zdrojom nelegálneho financovania vlády medzičasom zosadeného prezidenta Bašára Asada. V Libanone obvineniam z využívania obchodu s captagonom čelilo zasa vojenské a politické proiránske šiitské hnutie Hizballáh.
Captagon po užití u človeka zvyšuje bdelosť, energiu a eufóriu, potláča únavu a hlad. V posledných rokoch sa stal populárny ako „party droga“ a zároveň ako droga používaná v konfliktných oblastiach na udržiavanie fyzickej a psychickej výkonnosti vojakov.
