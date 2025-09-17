Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Libanonská armáda zhabala 64 miliónov tabliet nelegálneho stimulantu

Na archívnej snímke to 28. augusta 2020 zničený prístav po výbuchu dusičnanu amónneho v Bejrúte. V Bulharsku zadržali ruského majiteľa nákladnej lode v súvislosti s výbuchom liadku v Bejrúte, uviedli libanonskí súdni predstavitelia v pondelok 15. septembra 2025. Libanonské úrady naňho vydali žiadosť o zadržanie prostredníctvom Interpolu a chcú ho vypočuť. Bulharsko informáciu nekomentovalo. Podnikateľ Igor Grečuškin má aj cyperské občianstvo. Libanonský vyšetrovací sudca vydal zatykač aj na kapitána lode Borisa Prokoševa, ktorý je tiež ruským občanom. Grečuškinova loď mala ešte v roku 2014 technické problémy a musela pristáť v Bejrúte. Majiteľ lode neskôr vyhlásil bankrot a dusičnan amónny bol uložený v prístavnom sklade bez náležitých bezpečnostných opatrení. Jeho výbuch 4. augusta 2020 si vyžiadal 215 mŕtvych a viac ako 6000 zranených. Pre poškodené domy stratilo strechu nad hlavou až 300.000 ľudí. Miliardové škody zosilnili v Libanone ekonomickú i spoločenskú krízu, čo viedlo k pádu vlády. Foto: TASR/AP

Libanon v posledných rokoch čelí tlaku zo strany štátov Perzského zálivu, aby bojoval proti výrobe a pašovaniu drog, najmä captagonu, pre ktorý sú práve tieto krajiny významným odbytiskom.

Bejrút 17. septembra (TASR) - Libanonská armáda v stredu oznámila, že na východe krajiny zhabala približne 64 miliónov tabliet captagonu - syntetického stimulantu z triedy amfetamínov.

Ako spresnila agentúra AFP, táto operácia sa uskutočnila po monitorovaní pohybu drogových gangov v údolí Bikáa. Podľa armády hliadka vojenskej rozviedky podporovaná jej jednotkou vykonala raziu v jednom z objektov v meste Budaj v okrese Baalbek. Okrem tabliet captagonu tam zhabali aj 79 sudov chemikálií pripravených na výrobu drog a niekoľko strojov používaných pri ich výrobe. Armáda túto operáciu označila za jednu z najväčších razií proti výrobcom nelegálneho stimulantu v Libanone.

Baalbek leží v blízkosti hraníc so Sýriou, kde sa captagon po vypuknutí občianskej vojny v roku 2011 stal najväčším exportným artiklom a kľúčovým zdrojom nelegálneho financovania vlády medzičasom zosadeného prezidenta Bašára Asada. V Libanone obvineniam z využívania obchodu s captagonom čelilo zasa vojenské a politické proiránske šiitské hnutie Hizballáh.

Captagon po užití u človeka zvyšuje bdelosť, energiu a eufóriu, potláča únavu a hlad. V posledných rokoch sa stal populárny ako „party droga“ a zároveň ako droga používaná v konfliktných oblastiach na udržiavanie fyzickej a psychickej výkonnosti vojakov.
