Libanonská vláda odstúpila v súvislosti s výbuchom v Bejrúte

Bejrút 10. augusta (TASR) - Libanonská vláda v pondelok odstúpila v súvislosti s minulotýždňovým ničivým výbuchom v hlavnom meste Bejrút. Oznámil to libanonský minister zdravotníctva, ktorého citovala agentúra AP.



"Celá vláda rezignovala," povedal minister zdravotníctva Hamad Hasan novinárom po pondelkovom zasadnutí vlády.



Minister dodal, že premiér Hassán Dijáb teraz zamieri do prezidentského paláca, kde "odovzdá (prezidentovi) rezignáciu v mene všetkých ministrov". Očakáva sa tiež premiérovo oficiálne oznámenie odstúpenia kabinentu.



Demisia vlády prichádza po ničivom výbuchu v bejrútskom prístave, po ktorom v krajine opätovne vypukli protivládne protesty. Explózia zo 4. augusta si vyžiadala viac než 160 mŕtvych a vyše 6000 zranených.



Mohutná tlaková vlna spôsobila rozsiahlu devastáciu metropoly a prístav prakticky zrovnala so zemnou. Podľa prvotného vyšetrovania bol príčinou výbuchu požiar, ktorý odpálil skladisko explozívnych látok skladovaných v prístav od roku 2013.



Ešte pred oznámením o demisii celej vlády odstúpili minister financií Ghází Wazní, ministerka spravodlivosti Marie-Claude Nadžmová, minister životného prostredia Demianos Kattar a ministerka informácií Manál abd as-Samadová.