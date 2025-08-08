< sekcia Zahraničie
Libanonská vláda schválila ciele návrhu USA na odzbrojenie Hizballáhu
Návrh stanovuje odzbrojenie tohto proiránskeho šiitského zoskupenia do konca roka.
Autor TASR
Bejrút 8. augusta (TASR) - Libanonská vláda vo štvrtok schválila „ciele“ uvedené v návrhu USA o odzbrojení libanonského militantného hnutia Hizballáh. Návrh stanovuje odzbrojenie tohto proiránskeho šiitského zoskupenia do konca roka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Libanonský minister informácií Paul Morcos uviedol, že vláda „prijme primerané rozhodnutia na základe výkonného plánu, ktorý armádne velenie predloží na konci mesiaca“.
K tomuto kroku došlo počas napätého zasadnutia, ktoré sprevádzalo odchod šiitských ministrov blízkych Hizballáhu a ich spojencov z hnutia Amal, hoci neskôr objasnili, že z vlády neodstupujú. Minister práce Mohammad Hajdar, ktorý bol jedným z tých, ktorí na protest opustili zasadnutie, povedal, že svojím krokom chcel vyjadriť nesúhlas s tým, že vláda zjavne podporila celý návrh USA. „Budeme sa zúčastňovať na budúcich zasadnutiach,“ povedal pre miestnu televíziu a zdôraznil, že ministri neodstúpili.
Hizballáh tento krok označil za „vážnu chybu“, ktorá oslabuje Libanon a zvýhodňuje Izrael. Hnutie tiež dodalo, že nebude súhlasiť s novou dohodou, pokiaľ Izrael bude naďalej porušovať existujúce prímerie a Libanon bude naďalej pod tlakom.
Libanonská vláda od minuloročnej vojny medzi Izraelom a Hizballáhom presadzuje, aby zbraňami v krajine disponovali iba štátne bezpečnostné zložky. Podľa dohody o prímerí z novembra má zároveň Hizballáh stiahnuť svojich bojovníkov severne od rieky Lítání, približne 30 kilometrov od izraelských hraníc. Izrael sa mal stiahnuť z celého Libanonu, ale jeho vojaci ostali na piatich bodoch, ktoré považoval za strategické.
