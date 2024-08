Libanonská vláda v prípade vojny nevie zabezpečiť humanitárnu pomoc

Bejrút 9. augusta (TASR) - Minister libanonskej vlády uviedol, že krajina by mala problém zabezpečiť čo i len zlomok humanitárnych potrieb v prípade vypuknutia vojny s Izraelom. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



Minister životného prostredia Násir Jásin povedal, že v prípade najhoršieho scenára by jeho krajina potrebovala 100 miliónov dolárov mesačne na potraviny, prístrešie, zdravotnú starostlivosť a iné potreby pre zasiahnutých občanov. Minister dohliada aj na núdzové plánovanie pre prípad širšieho konfliktu.



"Už malý zlomok z tejto sumy, vo výške od 10 do 15 percent, by bol pre vládu veľkým problémom," uviedol Jásin a dodal, že v takomto prípade by sa do humanitárnych aktivít museli zapojiť darcovia.



Úroveň humanitárnej pomoci nie je dostatočná ani v súčasnosti, kedy na juhu krajiny pokračuje pohraničný konflikt medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh. Za uplynulých desať mesiacov konfliktu do Libanonu dorazila iba tretina zo sľúbenej humanitárnej pomoci. "Financovanie humanitárnych aktivít sa na mnohých miestach zredukovalo na minimálnu úroveň," uviedol libanonský minister.



Ekonomická situácia v Libanone bola zlá už pred začatím konfliktu a krajina nie je schopná poskytovať základné služby ani pre svojich občanov. Konflikt na južnej hranici to zhoršuje ešte viac, keďže v jeho dôsledku muselo opustiť svoje domovy viac ako 100.000 Libanončanov.



Agentúra Reuters uvádza, že libanonská vláda v súčasnosti pracuje s dvoma scenármi eskalácie konfliktu. Prvý ráta s obmedzeným konfliktom, ktorý spôsobí vysídlenie 250.000 osôb. Druhý počíta s plnohodnotným konfliktom a vysídlením viac ako milióna osôb.



V prípade zopakovania udalostí z roku 2006, kedy Izrael spustil blokádu Libanonu, má krajina zásoby pohonných hmôt na päť týždňov a zásoby potravín na päť mesiacov, ozrejmil Jássin



Napätie v Libanone sa zvyšuje najmä po útoku Izraela na jednu z bejrútskych štvrtí 30. júla, pri ktorom zahynul jeden z lídrov Hizballáhu Fuád Šukr.