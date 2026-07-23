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Libanonské hnutie Hizballáh označilo Awnovu návštevu USA za neúspešnú
Awn počas návštevy rokoval aj s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ktorý ocenil snahy libanonskej vlády obnoviť suverenitu štátu a jeho monopol na držbu zbraní.
Autor TASR
Bejrút 23. júla (TASR) - Iránom podporované libanonské hnutie Hizballáh vo štvrtok označilo nedávnu návštevu libanonského prezidenta Džúzífa Awna vo Washingtone za neúspešnú. Uviedlo, že návšteva podľa neho ukázala podriadenosť libanonskej vlády cudzej mocnosti. Informovala o tom agentúra AFP.
Poslanci Hizballáhu vo vyhlásení uviedli, že Awnova návšteva v USA odhalila „mieru podriadenosti a pokory voči cudziemu diktátu“. Podľa hnutia zároveň nepriniesla záväzok Spojených štátov zabezpečiť úplné stiahnutie Izraela z libanonského územia ani zastavenie izraelských útokov. Návšteva podľa Hizballáhu nevytvorila ani podmienky na bezpečný návrat ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy, či na začatie obnovy zničenej infraštruktúry.
Awn, ktorý sa v utorok vo Washingtone stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, na rokovaní v Bielom dome zdôraznil potrebu úplného stiahnutia izraelských jednotiek z Libanonu. Na otázku, či bude Washington na Izrael v tejto otázke vyvíjať ďalší tlak, Trump odpovedal, že sa tým bude zaoberať.
Hizballáh vo vyhlásení zopakoval svoj nesúhlas s priamymi rokovaniami Bejrútu s Izraelom, ktoré sa začali v apríli. Odmietol aj rámcovú dohodu sprostredkovanú USA, ktorá bola podpísaná v júni. Hnutie zároveň naďalej požaduje úplné stiahnutie izraelských síl z juhu Libanonu.
Na základe rámcovej dohody má libanonská armáda odzbrojiť Hizballáh a izraelské jednotky sa majú stiahnuť z oblastí, do ktorých následne vstúpia libanonské ozbrojené sily. Libanonská armáda v utorok začala s rozmiestňovaním vojakov v meste Zawtar al-Gharbíja. Veliteľ armády Rudolf Hajkal vo štvrtok mesto navštívil a oboznámil sa s opatreniami na zaistenie bezpečného návratu obyvateľov.
Napriek poklesu násilia po podpise dohody Izrael naďalej príležitostne útočí na juh Libanonu. Aj vo štvrtok libanonská štátna tlačová agentúra NNA informovala o „mohutnom výbuchu“, ktorý izraelské jednotky spôsobili v oblasti At-Tirí pri hraniciach. Pri streľbe izraelských vojakov v inej časti južného Libanonu utrpel zranenia pracovník pôvodom zo Sýrie.
Awnovu návštevu Washingtonu naopak privítali zástancovia federalizácie Libanonu, informoval spravodajský web SyriacPress. Vnímajú ju ako posilnenie medzinárodného postavenia krajiny, možný impulz pre odzbrojenie Hizballáhu a obnovenie plnej suverenity libanonského štátu. Občianska organizácia Federal Lebanon však upozornila, že Awnova návšteva sama osebe nevyrieši otázku odzbrojenia Hizballáhu.
Awn počas návštevy rokoval aj s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ktorý ocenil snahy libanonskej vlády obnoviť suverenitu štátu a jeho monopol na držbu zbraní.
Poslanci Hizballáhu vo vyhlásení uviedli, že Awnova návšteva v USA odhalila „mieru podriadenosti a pokory voči cudziemu diktátu“. Podľa hnutia zároveň nepriniesla záväzok Spojených štátov zabezpečiť úplné stiahnutie Izraela z libanonského územia ani zastavenie izraelských útokov. Návšteva podľa Hizballáhu nevytvorila ani podmienky na bezpečný návrat ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy, či na začatie obnovy zničenej infraštruktúry.
Awn, ktorý sa v utorok vo Washingtone stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, na rokovaní v Bielom dome zdôraznil potrebu úplného stiahnutia izraelských jednotiek z Libanonu. Na otázku, či bude Washington na Izrael v tejto otázke vyvíjať ďalší tlak, Trump odpovedal, že sa tým bude zaoberať.
Hizballáh vo vyhlásení zopakoval svoj nesúhlas s priamymi rokovaniami Bejrútu s Izraelom, ktoré sa začali v apríli. Odmietol aj rámcovú dohodu sprostredkovanú USA, ktorá bola podpísaná v júni. Hnutie zároveň naďalej požaduje úplné stiahnutie izraelských síl z juhu Libanonu.
Na základe rámcovej dohody má libanonská armáda odzbrojiť Hizballáh a izraelské jednotky sa majú stiahnuť z oblastí, do ktorých následne vstúpia libanonské ozbrojené sily. Libanonská armáda v utorok začala s rozmiestňovaním vojakov v meste Zawtar al-Gharbíja. Veliteľ armády Rudolf Hajkal vo štvrtok mesto navštívil a oboznámil sa s opatreniami na zaistenie bezpečného návratu obyvateľov.
Napriek poklesu násilia po podpise dohody Izrael naďalej príležitostne útočí na juh Libanonu. Aj vo štvrtok libanonská štátna tlačová agentúra NNA informovala o „mohutnom výbuchu“, ktorý izraelské jednotky spôsobili v oblasti At-Tirí pri hraniciach. Pri streľbe izraelských vojakov v inej časti južného Libanonu utrpel zranenia pracovník pôvodom zo Sýrie.
Awnovu návštevu Washingtonu naopak privítali zástancovia federalizácie Libanonu, informoval spravodajský web SyriacPress. Vnímajú ju ako posilnenie medzinárodného postavenia krajiny, možný impulz pre odzbrojenie Hizballáhu a obnovenie plnej suverenity libanonského štátu. Občianska organizácia Federal Lebanon však upozornila, že Awnova návšteva sama osebe nevyrieši otázku odzbrojenia Hizballáhu.
Awn počas návštevy rokoval aj s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ktorý ocenil snahy libanonskej vlády obnoviť suverenitu štátu a jeho monopol na držbu zbraní.